Henry Laden in Ebergassing feierte Geburtstag

Vor kurzem wurde im Henry Laden Ebergassing der 5+1. Geburtstag gefeiert. Zahlreiche Ehrengäste, Mitglieder vom Roten Kreuz, VertreterInnen der Gemeinde Ebergassing und BesucherInnen kamen, um zu gratulieren. Der 2017 eröffnete Henry Laden in Ebergassing ist kaum mehr wegzudenken, denn alle Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, aber in guten Zustand sind, finden hier ein neues zu Hause und werden um wenig Geld an die Bevölkerung weitergegeben.

Der Erlös sind Spenden und machen es möglich, dass der Henry Laden floriert. Ein großer Dank wurde daher den ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ausgesprochen, die die Ware sortieren, reinigen, ausstellen und verkaufen. Teamleiter Robert Jandrinitsch kümmert sich um die Bezirksstelle sowie um den Henry Laden. Der Umsatz im Henry Laden steige von Jahr zu Jahr, freut sich Jandrinitsch. In Jahr 2022 waren es 38.000 Euro. Vom Gewinn werden zehn Prozent für Sozialprojekte des Roten Kreuzes Niederösterreich verwendet, 90 Prozent verbleiben auf der Bezirksstelle Schwechat/Götzendorf und werden im Rahmen der Gesundheits- und Sozialdienste für Spontanhilfe, Sozialbegleitung, die Team Österreich Tafeln, Seniorentreffen und natürlich zur Aufrechterhaltung des Henry Ladens verwendet. Seit Februar 2023 gibt es den Henry Laden auch im Internet, somit kann man auch einen Teil des Sortiments online kaufen.