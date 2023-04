Schwechater „Henry Laden“ feiert fünfjähriges Bestehen

Einkaufen und im selben Atemzug etwas Gutes tun: Diese beiden Eigenschaften schafft es der „Henry Laden“ des Roten Kreuz in Schwechat zu verbinden. Und das seit 14. April 2018. Damals wurde der Second Hand-Shop am Hauptplatz eröffnet, mittlerweile ist er in die Marktzeile in der Franz Schubert-Straße umgezogen. Nun feierte das Rote Kreuz den fünften Geburtstag ihres „Henry Laden“. Seither hat sich der Laden prächtig entwickelt, das unterstreichen auch die Zahlen: Waren es 2018 noch knapp mehr als 9.000 verkaufte Artikel, so waren es im Vorjahr drei Mal so viele.

Das wirkt sich natürlich auch auf den Umsatz aus - dieser lag anfangs bei rund 27.000 Euro und entwickelt sich bis 2022 auf nunmehr rund 96.500 Euro. „Ein solcher Erfolg ist natürlich nicht ohne den Einsatz zahlreicher Mitarbeiter denkbar. Derzeit versehen 27 Ehrenamtliche Dienst im Henry Laden Schwechat. Ihnen kann nicht genug gedankt werden“, würdigt Bezirksstellenleiter Günther Niemeck den Einsatz seiner Mitarbeiter.

„Henry Laden“ seit 2022 auch online

Neben Kleidung werden in dem Second Hand-Shop in der Franz Schubert-Straße auch Taschen, Schuhe, Schmuck oder auch Geschirr, Spielzeug sowie Bücher angeboten. Die Waren sind allesamt gespendet. Aus diesem Grund können die Verkaufsartikel auch zu günstigen Preisen angeboten werden. Seit dem Vorjahr ist der „Henry Laden“ übrigens auch online unter www.widado.com vertreten.

Der Reinerlös der Boutique kommt zu einerseits anderen Sozialprojekten des Roten Kreuzes zugute, anderseits werden damit Projekte der Gesundheits- und Sozialen Dienste in Schwechat finanziert. Dabei handelt es sich etwa um die Team Österreich Tafel, die Spontanhilfe, die Sozialbegleitung oder den Seniorentreff.

Der „Henry Laden“ wird natürlich auch am 4. Mai beim kommenden Bummelabend des Vereins „Wirtschaftsplattform Schwechat“ mitwirken. So veranstaltet man gemeinsam mit dem Weltladen ab 17 Uhr eine Modenschau mit vor allem nachhaltiger Mode.

