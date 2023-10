Schwechater Flughafen weiter im Passagierhoch

Etwas mehr als 2,9 Millionen Menschen zählte der Flughafen Schwechat im vergangenen Monat. Damit fehlten lediglich 1,9 Prozent oder rund 60.0000 Passagiere auf die Zahlen aus dem Rekordjahr 2019. Im Vergleich zum 2022 kann sich der Airport jedenfalls über ein sattes Plus von gut zehn Prozent freuen. Getragen wird die positive Entwicklung nach wie vor von den Lokalpassagieren - also jenen Personen, die Schwechat als Ankunft- oder Abreiseort nutzen.

Deren Zahl lag mit 2,21 Millionen Fluggästen fast gleich auf mit dem 2019er-Wert, damals wurden 2,24 Millionen Personen gezählt. Die beliebtesten Reiseziele liegen weiter in West- und Osteuropa (gesamt rund 1,2 Millionen Passagiere) gefolgt vom Nahen und Mittleren Osten. Bei den Transferpassagieren und damit Personen die Schwechat als Umsteigeknoten nutzen, ist noch etwas Luft nach oben. Hier fehlten im September noch etwa 20.000 Menschen auf die Zahl von vor vier Jahren.

Über 1.200 Flüge mehr als 2022

Dem Trend der vergangenen Monate entsprechend ziehen die Flugbewegungen weit weniger stark an als die Passagierzahlen. Im September wurden zwar mit 20.729 Starts und Landungen wieder die 20.000er-Marke geknackt, im Vorjahr lag man mit 19.495 noch knapp darunter. Auf das Rekordjahr 2019 fehlen hingegen noch gut 3.500 Flugbewegungen - das entspricht etwa 14,5 Prozent. Diese Entwicklung ist in erster Linie auf den Einsatz größere Flugzeuge durch die Airlines und eine bessere Auslastung der Flüge zurückzuführen.

Das Sorgenkind am Flughafen bleibt hingegen weiterhin der Frachtsektor. So wurden im September insgesamt 20.209 Tonnen an Cargogut abgefertigt, das sind jedoch 5,1 Prozent weniger als im Vorjahr und gar ein Minus von knapp 19 Prozent gegenüber 2019.