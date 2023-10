Schwechater Brauhaus-Apotheke startet mit Innovation

„Gut Ding braucht Weile“ heißt es im Volksmund. So war es auch im Fall der Brauhaus-Apotheke von Markus Hofer. Der Pharmazeut konnte mit seiner Apotheke an der Ecke Brauhausstraße und Plankenwehrstraße zwar Anfang April starten, sein persönliches Herzensprojekt dauerte in der Umsetzung aber ein wenig länger als geplant. Seit wenigen Tagen ist der Automat unmittelbar neben dem Eingang nun endlich in Betrieb. Das Gerät sorgt damit für die erste „Rund-um-die-Uhr“-Versorgung einer Apotheke in Schwechat.

„Die neu entwickelte Software des Außenmoduls, um mit dem Lagerautomaten zu kommunizieren, musste noch finalisiert werden“, erläutert Hofer einen der Verzögerungsgründe. Denn die eigentliche technische Innovation ist nicht der Automat, sondern das Prozedere dahinter. Denn die gekauften Produkte werden automatisiert über ein an der Decke montiertes Förderband aus dem Lager der Apotheke direkt in den Ausgabeautomaten transportiert.

Klassische Medikament nicht über Automat verfügbar

Ein weiterer Grund für die längere Umsetzungsdauer war, dass das Erstellen der Datenbank für die angebotenen Produkte seine Zeit gedauert hat. „Wir konnten keine Bestehende übernehmen, sondern haben alle etwa 3.500 Fotos sowie die Beschreibungen, Infos, Preise etc. neu gemacht und eingepflegt“, hält der Apothekenbetreiber fest. Das Angebot soll jedenfalls laufend erweitert werden. Über den Automaten ist eine breite Produktpalette 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche zur Verfügung.

Geboten werden gesundheitliche Produkte wie Nahrungsergänzungsmittel, Einschlafhilfen, diverse Schnelltests aber auch Waren aus dem speziellen Kleinkinder-Sortiment der Brauhaus-Apotheke wie Schnuller oder Säuglingsnahrung. „Die einzige Grenze stellen Arzneimittel im klassischen Sinne dar, die einer fachlichen Beratung durch Pharmazeuten oder gar eines ärztlichen Rezeptes bedürfen“, hält Hofer fest. Dafür stünde sämtliche Apotheken im Rahmen ihrer Öffnungszeiten und außerhalb der Dienstzeiten über das Notdienst-Rad zur Verfügung, ergänzt der Pharmazeut.