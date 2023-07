Drei Straßen in Velm neu gestaltet

In den vergangenen Jahren wurde in Velm fleißig gebaut. So entstanden die neuen Straßen Felllinggasse, Trattengasse und Getreidegasse samt neuen Häusern. Aufgrund der intensiven Bautätigkeiten war die Straßenoberfläche in ebendiesem Gebiet allerdings nur provisorisch ausgebaut und nicht befestigt. Nachdem der Besiedlungsgrad im Frühjahr allerdings schließlich ein hohes Niveau erreichte und sämtliche technische Einbauten im Straßenraum abgeschlossen wurden, konnte mit der Planung der Straßenoberfläche begonnen werden.

Anrainer wurden in Gestaltung miteinbezogen

„Dazu wurde seitens der Gemeinde ein Planungsvorschlag ausgearbeitet und dieser wurde heuer im Frühjahr mit den Anrainern im Beisein eines Straßenbautechnikers und Gartengestalter im Pfarrheim besprochen. Dabei konnten sich die Anrainerinnen und Anrainer direkt in die Planung einbringen. Es war dadurch eine optimale Mitgestaltung gegeben“, berichtet Himbergs Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ). So wurde etwa die Situierung der Baumscheiben im Straßenraum mit den Hauszugängen und Hauseinfahrten abgestimmt. „Die beauftragten Gartengestalter informierten die Anrainerinnen und Anrainer über die Bepflanzungsmöglichkeiten, welche sich durch die Klimaveränderung etwas anders gestalten“, so Wendl. Man müsse also beispielsweise auf hitzeresistentere Bäume setzen.

Die Pflanzungen würden dann im Herbst vorgenommen, sei dies nämlich die „optimale Pflanzzeit“. Ansonsten seien die im heurigen April gestarteten Bauarbeiten abgeschlossen. Das Ergebnis könne sich sehen lassen und stoße bei den Anrainerinnen und Anrainern auf Anklang. Die Kosten für das Projekt betrugen rund 550.000 Euro.

„Ich wünsche den Anrainern durch die Neugestaltung der Straßen verstärkte Lebensfreude und Wohlbefinden. Gleichzeitig möchte ich mich auch für die Disziplin und das Verständnis während der Bauarbeiten bedanken“, so Bürgermeister Wendl.