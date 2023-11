Geschenkkörbe für Leopoldsdorfs Top-5 der NÖ-Challenge

Knapp 50 Leopoldsdorferinnen und Leopoldsdorfer haben bei der NÖ-Gemeindechallenge 2023, einer Aktion von „Sportland Niederösterreich“, mitgemacht. Am Samstag wurden die Top-5 im Rahmen des Wochenmarktes mit Geschenkkörbchen ausgezeichnet. Ein Teil des Körbcheninhalts wurde von Gabi Gürtler, Koch- und Ernährungscoach aus Leopoldsdorf, gespendet.

Jochen Ditterich, Leiter der „gesunden Runde Leopoldsdorf“ bedankte sich für die Teilnahme, überreichte die vom Psychosozialen Tageszentrum in Himberg gefertigten Geschenkkörbe und meinte: „Herzliche Gratulation an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Im nächsten Jahr wollen wir noch deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen animieren.“ In der Rangliste der Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern schaffte es Leopoldosdorf auf den 8. Platz.

Bis Ende September konnten zu Fuß, auf dem Rad oder mit den Inlineskates Bewegungsminuten gesammelt werden. In Leopoldsdorf setzte sich Andreas Bartl durch, der stolze 12.486 Minuten – meistens auf dem Rad – unterwegs gewesen ist. Auf Rang 2 reihte sich Marathon-Läuferin Kate Palfi ein und auf dem 3. Platz klassierte sich mit Erich Bartl der älteste Teilnehmer an der NÖ-Gemeindechallenge in Leopoldsdorf. Um die Plätze 4 und 5 entwickelte sich ein spannender Zweikampf zwischen zwei Frauen mit Vornamen Bettina. Am Ende setzte sich Bettina Allbauer mit 9337 Minuten vor Bettina Kugel (8336 Minuten) durch.