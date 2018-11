Himberg: Leichenhaus soll abgerissen werden .

Ein grausiger Fund in Himberg sorgte zuletzt für bundesweite Schlagzeilen: In einem Abbruchhaus wurde im Zuge von Aufräumarbeiten das Skelett einer 20 bis 30 Jahre alten Leiche entdeckt. Seither rätseln die Kriminalisten, warum die Leiche so lange unentdeckt bleiben konnte, zumal im gleichen Haus vor drei Jahren eine Frau erstochen wurde. Der Täter wurde mittlerweile zu lebenslänglicher Haft verurteilt.