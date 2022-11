Schwechat-Rannersdorf: Eltern-Kritik an Busfahrplänen für Schüler

Mit den Herbstferien sind alle Schüler aus der Schmidgasse ausgezogen. Ab sofort laufen am Gebäudekomplex der Sport-Mittelschule die groß angelegten Umbau- und Sanierungsarbeiten, die Fertigstellung ist mit September 2024 geplant.

Die ersten und zweiten Klassen sind bereits seit Schulbeginn in der neuen Volksschule Frauenfeld untergebracht, die dritte und vierte Schulstufe übersiedelte mit den Herbstferien in die alte Rannersdorfer Volksschule. Dass mit dem Umzug auch die Fahrpläne der Buslinie 217 an die Unterrichtszeiten angepasst werden müssen, unterstrich der Elternverein um Obfrau Andrea Opitz-Jandrisits schon mit dem Planungsstart vor drei Jahren.

Für die meisten Schüler passt es, aber...

Doch wie die Mannswörtherin nun der NÖN erzählt, sei das nicht in ausreichendem Maße geschehen. So wurden die Fahrpläne des 217er zwar an den Schulbeginn um 7.45 Uhr und das Haupt-Unterrichtsende um 14.20 Uhr angepasst, doch hätten Schüler eine Stunde früher oder später aus, funktioniere die Öffi-Anbindung nicht mehr.

„Die meisten Schüler haben um 14.20 Uhr aus“, weiß Opitz-Jandrisits, „doch manche besuchen den Religionsunterricht nicht oder haben Freifächer wie Kochen am Nachmittag.“ Für diese Schüler, vor allem wenn sie nicht direkt aus Schwechat kommen, verlängere sich der Heimweg enorm. „Mein Sohn braucht eine Stunde länger nach Hause, wenn er schon um 13.35 Uhr aus hat“, erzählt die Elternvertreterin.

Problem in Schuldirektion bekannt

Das sei nicht zumutbar und die Leidtragenden die Schüler. „Viele Eltern holen ihre Kinder jetzt wieder mit dem Auto ab, das sollte aber nicht nötig sein und stellt eine Verschlechterung dar“, betont Opitz-Jandrisits. Sie sieht Planungsversäumnisse bei Direktion, Stadtgemeinde und Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) .

Schulleiterin Waltraud Allen und Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) betonen auf NÖN- Anfrage, dass man sich der Problematik bewusst sei. Die Direktorin gibt auch zu, dass die Anbindungen für Schüler die vor oder nach 14.20 Uhr aushaben, „nicht so ideal“ sind. Sie stehe diesbezüglich mit Stadt und VOR in Kontakt, doch eine Anpassung hänge laut Allen auch von der Anzahl der betroffenen Kinder ab.

Baier: Verhandlungen "zäh und mühsam"

„Um dringende Verbesserungen“ bemüht zeigt sich die Stadtchefin. „Allein, wir ‚hängen‘ am Wiener Verkehrsverbund, die Verhandlungen sind zäh und mühsam“, untermauert sie. Darüber hinaus müsse der VOR seine Fahrpläne auf Jahre mit seinen Subunternehmern abstimmen – dass daher mancher Änderungswunsch scheitere, sei „auch irgendwie zu verstehen“. Die Bemühungen wären auf allen Seiten groß, versichert Bürgermeisterin Baier.

Das will man auch beim Verkehrsverbund betont wissen, räumt aber ein: „Dazu muss ich aber einschränkend erwähnen, dass nicht jede gewünschte Anpassung immer möglich ist, weil die Busse oft weitere ‚Zwangspunkte’ zu bedienen haben“, hält Pressesprecher Georg Huemer fest. Generell prüfe man aber jede gewünschte Fahrplananpassung, sofern man davon wisse.

VOR bittet um Verständnis

Huemer hebt gleichzeitig die umgesetzte Angleichung hervor. „Wir sind froh, dass die adaptierte Verbindung nach Hauptschulschluss gut angenommen wird“, sagt er. Dass die Busse dabei sehr voll sein können – auch ein Kritikpunkt der Eltern – wisse man.

„Hier bitten wir um Verständnis, dass gerade zu Spitzenzeiten nicht für jeden Fahrgast ein Sitzplatz zur Verfügung gestellt werden kann und bitten die Fahrgäste im Falle hoher Auslastung, auch die hinteren Bereiche des Busses zu nutzen beziehungsweise um rücksichtsvolles Verhalten zum Beispiel kleineren Schülerinnen und Schülern gegenüber“, unterstreicht Huemer.

