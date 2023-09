Himberg: „Sockenbertl“ eröffnet neue Filiale

Himberg ist um ein neues Geschäft reicher. Denn vergangenen Freitag (22. September) eröffnete das Schwechater Sockenfachgeschäft „Sockenbertl“ offiziell eine weitere Filiale in der Hauptstraße 36. Der Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Schwechat, Mario Freiberger sowie der Obmann der Wirtschaftskammer Schwechat, Fritz Blasnek, waren vor Ort und gratulierten zur Neueröffnung. Von eleganten Socken über Sportsocken bis hin zu Gesundheitssocken für empfindliche Füße erwartet die Kundschaft hier von nun an ein genauso breites Sortiment wie in Schwechat.

„Wir hatten schon länger vor einen weiteren Standort zu öffnen, nachdem die Filiale im Schwechater Einkaufszentrum wirklich gut läuft“, sagt „Sockenbertl“-Inhaber Herbert Prax. Da in Himberg ein Geschäftslokal frei geworden sei und die Gemeinde aufgrund ihrer Nähe zu Schwechat auch logistisch als weiterer Standort Sinn mache, habe er die Gelegenheit ergriffen und expandiert. Außerdem habe er einiges an Himberger Kundschaft, welche nun nicht mehr nach Schwechat fahren müsse, um ihre Produkte zu kaufen.

Kaum Umbauarbeiten notwendig

Große Umbauarbeiten habe es im Vorfeld der Eröffnung nicht gebraucht, aber: „Der Innenraum musste etwas adaptiert werden. Wir haben neue Regale aufgestellt und die Filiale grundsätzlich so eingerichtet, wie jene in Schwechat aussieht. Auch das Sortiment ist genau dasselbe. Geleitet wird die Filiale von Sabrina Vavra“, erklärt Prax. Neben allerlei Socken biete er auch qualitative Markenunterwäsche für Damen und Herren an. Prax hoffe nun, dass das Himberger Geschäft an den Erfolg seines ersten Standortes anknüpfen könne.

Geöffnet hat „Sockenbertl“ montags, dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 13 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr, donnerstags von 9 bis 13 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr.