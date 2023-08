Sommerfest und Spaß für die Kleinsten in Dr.´s Garten in Schwadorf

Jedes Jahr findet am letzten Wochenende im August das traditionelle Sommerfest der SPÖ Schwadorf statt. Ein umfangreiches Programm für Jung und Alt wird ab dem Nachmittag bis Mitternacht geboten. Viele Familien kamen zum Fest um das Kinderprogramm zu nützen. Die Hüpfburg und die Luftrutsche waren ständig von den Kindern belagert. Einige Kinder versuchten ihr Geschick bei der Bowlingbahn und beim Go-Kart Rennen. Die ersten Plätze erhielten dafür eine Urkunde. Es gab ein Schätzspiel und zu späterer Stunde eine Tombola. Die Kindertombola fand bereits am Nachmittag statt. Jedes Kind erhielt ein Los und einen Preis. „Wir haben ca. 100 Lose an die Kinder verteilt, somit wissen wir auch, wie viele Kinder hier waren, da jedes Los gewinnt“, so die Geschäftsführende Gemeinderätin Christiane Amsüss.

Das Fest stand heuer unter dem Motto Amerika, daher wurden Burger, Popcorn und Bowlingspielen angeboten. „Wir freuen uns sehr, dass so viele BesucherInnen mit Kindern gekommen sind und unser Programm in Anspruch genommen haben“, so Amsüss weiter.