Schwechater Grünen luden zu veganen Grillwürstel und Burger

„Leiwand und quasi ideal, sei das Wetter für den zweiten Anlauf des Grünen-Sommerfestes“ waren sich die Gäste einig. Und auch Grünen-Stadtrat Simon Jahn resümierte positiv über das „Grillen & Chillen“: „Für die Location mitten in der Stadt und als Ersatztermin war es ein nettes gelungenes Festl“. Da einige „Grüne“ am Nachmittag noch die Klimakonferenz am Zirkelweg besuchten, füllten sich die Tische erst nach 17 Uhr.

Das war dann auch genau die perfekte Zeit um vegane Burger - mit Buns vom Bäcker Szihn - und Erbsenprotein-Würstel von den Grillmeisterinnen Helga Vanek und Sabine Karlik zu genießen. Dazu gab es ein großzügiges Salatbuffet mit Gemüse aus Eigenanbau und für den süßen Hunger ein variantenreiches Kuchensortiment.

Ein Teil des Grünen-Teams, mit der neu angelobten Grünen-Gemeinderätin und Tierärztin Jasmin Cermak, Stadtrat Peter Pinka, den Gemeinderäten Merlin Waldhör und Max Lang, plauderte bei seiner Zusammenkunft auch schon über neue Projekte für 2024.