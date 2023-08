Himberg bietet durchgehende Kinderbetreuung in den Ferien

Früher durften Gemeinden während der Sommerferien ihre Kindergärten bis zu drei Wochen am Stück geschlossen lassen. Mit der Kindergartenoffensive des Landes wurde dieser Zeitraum auf eine Woche verkürzt. In der Marktgemeinde Himberg ist man jedoch stolz darauf, die Betreuung über sämtliche neun Wochen hinweg anbieten zu können. „Der Gemeindevertretung ist wichtig, dass die Eltern und Erziehungsberechtigten jederzeit die Kinder in die Betreuung geben können“, betont Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) in diesem Zusammenhang.

Konkret waren in den ersten drei Wochen der großen Ferien alle fünf Kindergärten in Himberg und den Katastralgemeinden Velm und Pellendorf geöffnet. Das ist auch derzeit, sprich in den letzten drei Wochen der Sommerferien, der Fall - so sind alle 15 Gruppen „aufgrund des hohen Bedarfs“ geöffnet, wie Wendl festhält. In den mittleren drei Wochen wurden zudem 52 Kinder im Kindergarten in der Schulallee gesammelt betreut.

Betreuungseinrichtungen mit „ausgezeichnetem Ruf“

Durchgehend geöffnet ist darüber hinaus die Kinderkrippe sowie der Hort. In letzterem werden 92 Kinder zwischen 7 und 16 Uhr betreut. „In unserer Gemeinde wird praktisch ab einem Jahr für Kinder eine ganzjährige durchgehende Kinderbetreuung angeboten“, hält Wendl zufrieden fest. Laut dem Bürgermeister genießen alle Einrichtungen „hinsichtlich Öffnungszeiten und Qualität der Betreuung einen ausgezeichneten Ruf“. Er streicht aber auch die Sinnhaftigkeit der Betreuung in Kindergärten & Co hervor.

Dort würden „soziale und emotionale Fähigkeiten ebenso wie den Spracherwerb“ gefördert, wodurch „die Kinder zu reifen selbstbewussten Persönlichkeiten“ heranwachsen könnten. „Wir wollen, dass unsere Kinder die beste Betreuung und optimale Bedingungen für den Start in das zukünftige herausfordernde Leben haben“, untermauert Ortschef Ernst Wendl und bedankt sich zeitgleich bei sämtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für „ihren besonderen Einsatz und ihr Engagement“.