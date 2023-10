Stadtgemeinde Fischamend will Postpartner werden

Die Post AG hat bereits im März bestätigt, dass die Postfiliale in Fischamend geschlossen wird. Als Grund wurden die seit Jahren herrschenden roten Zahlen des Standortes genannt. Einen Zeitpunkt für die Schließung hat der teilstaatliche Konzern damals nicht genannt, man suche einen Postpartner hieß es. Nun dürften die Würfeln gefallen sein, die Stadtgemeinde will als Postpartner einspringen und dafür die Räumlichkeiten der bestehenden Postfiliale von der Post anmieten.

Beschlossen werden sollen Miet- und Postpartnervertrag in einer Sonder-Gemeinderatssitzung am kommenden Montag, 23. Oktober. „Ein externer Postpartner wäre mit Unsicherheiten verbunden gewesen“, nennt Bürgermeister Thomas Ram (RAM) im NÖN-Gespräch das Motiv für den Antrag. Dadurch soll sich für die Bürgerinnen und Bürger der Fischastadt nichts ändert. Für den Betrieb als Postpartner wird die Gemeinde von der Post AG zwar entschädigt, trotzdem „bleiben viele Kosten über. Wir müssen ja die Miete und Personalkosten tragen“, hält Ram fest.

Liste Schuh sichert Zustimmung zu

Zudem sind laut dem Bürgermeister Gespräche mit potenziellem Postpartner-Personal, die Erfahrung im Postdienst haben, geplant. Der zweite Schritt in Bezug auf das künftige Team an Mitarbeitenden sei laut Stadtchef, ein Sozialprojekt in den Betrieb zu integrieren. Schon im Sommer hat Ram die burgenländische Gemeinde Lackenbach besucht, in welcher der Postverkehr von Menschen mit Behinderung gestemmt wird. Zunächst müsse aber erst einmal abgestimmt werden.

Gemeinderätin Renate Strauss (Liste Schuh) spricht sich im Vorfeld für den Antrag aus: „Wir wollen nicht riskieren, die Post in Fischamend zu verlieren. Das geht bei einer Stadt mit circa 6.000 Einwohnern nicht“. SPÖ-Gemeinderat Zoran Stojanovic hielt auf NÖN-Anfrage fest, dass er erst Überlegungen dazu anstellen müsse und bis zur Sitzung entscheiden wird, ob er die Anträge mittragen kann.