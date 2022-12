Solarwerke für sechs Dächer in Schwechat

Werbung

Mit gut einjähriger Verspätung wird es im kommenden Jahr ernst. Der Energieversorger „Wien Energie“ wird ab dem Frühjahr sechs Dächer gemeindeeigener Gebäude mit einer Photovoltaikanlage ausstatten. Laut Unternehmenssprecherin Lisa Sophie Grohs soll die Umsetzung „bis zum Spätherbst mit allen Anlagen abgeschlossen sein“.

Dennoch hätte das Vorhaben spätestens heuer umgesetzt sein sollen. Zumindest hat der Gemeinderat bereits im Frühjahr 2021 die Kooperationsvereinbarungen abgesegnet. Laut Grohs habe man 2021 jedoch „vor allem bauliche Abstimmungen und Detailplanungen durchgeführt sowie Anlagenkomponenten beschafft.“ Aufgrund der „deutlich veränderten Situation am Strommarkt“ habe man zudem der Stadt Vertragsänderungen nahegelegt. Diese wurden nun in der vergangenen Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen.

Stadt-Plus wird durch neue Verträge größer

Konkret fußen diese Verträge darauf, dass die Stadt dem Energieanbieter die Dächer zur Verfügung stellt, „Wien Energie“ errichtet und betreibt die Anlagen dann auf eigene Kosten und pachtet sie zurück an die Gemeinde. Insgesamt investiert der Energieversorger gut eine Million Euro in das Schwechater Großprojekt. Die Pacht ersetzt letztlich die Strombezugskosten, die durch die Solarkraftwerke eingespart werden. „Mit den neuen Verträgen fällt unsere Plus sogar ein wenig höher als“, erläutert Baustadtrat Simon Jahn (Grüne).

So könne die Kommune nach Fertigstellung aller Anlagen mit einem Plus von rund 30.000 Euro rechnen, mit den alten Verträgen wären es nur gut 8.000 Euro gewesen. Dieser Finanzvorteil kann aber noch weiter steigen und zwar dann, „wenn wir mehr Eigenverbrauch generieren. Sprich zum Beispiel jedes E-Fahrzeug in der Gärtnerei lässt das Plus größer werden“, hält Jahn fest.

Neben der erwähnten Stadtgärtnerei werden zudem Photovoltaikanlagen am Rathaus, dem Rudolf Tonn-Stadion, am Feuerwehrhaus Schwechat, der Mittelschule Frauenfeld sowie am Seniorenzentrum installiert. Insgesamt liegt die Leistung aller Anlagen bei knapp 600 Kilowatt peak (kWp).

Gestartet wird mit der kleinsten Anlage am Rathaus (40 kWp) sowie der größten am Fußballstadion (260 kWp).

