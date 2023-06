Eine feurige Show zur Sonnwende

Seit mehr als 20 Jahren gehört die Sonnwendfeier – wenn nicht gerade durch eine Pandemie verunmöglicht – zu den Fixpunkten des Leopoldsdorfer Veranstaltungskalenders. Am 17. Juni (bei Schlechtwetter am 24. Juni) ist es so weit und die Festwiese wird ihrem Namen wieder gerecht.

Neben den klassischen Fest-Angeboten im kulinarischen Bereich, der Hüpfburg für die Kinder, einer Tombola und dem großen Sonnwendfeuer kündigen die Organisatoren eine spektakuläre Tanz-Feuer-Show an. Die Mitglieder der Gruppe „Shining Shadows“ aus Wien kombinieren Feuer und Beats in fesselnder Art und Weise und werden damit einen der ursprünglichen Zwecke der Sonnwendfeier, das Vertreiben böser Geister, umsetzen.

Das Fest beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.