Die personellen Weichen sind gestellt: Allen voran schickt die Schwechater SPÖ Karin Baier ins Rennen um den Bürgermeister-Sessel. Das war aber schon im Vorhinein klar. Baier wird dank der absoluten Mehrheit der Sozialdemokraten im Gemeinderat bei der konstituierenden Sitzung am Montag auch Stadtchefin werden.

Das gleiche gilt auch für die übrigen roten Kandidaten für die Schlüsselpositionen im Stadtrat. So wird der bisherige Sportstadtrat Christian Habsiohn aus Rannersdorf als Vizebürgermeister vorgeschlagen. Die weiteren Stadträte sind: Vera Edelmayr, Thomas Beck, Inna Mlada, Walter Schaffer und der Obmann der Jungen Generation (JG), Marco Luksch. Abgesehen von Habisohn und Edelmayr sind alle anderen vier SPÖ-Vertreter neu im Stadtrat.

Geheime Wahl für Posten

Sämtliche Personen wurden mit großer Mehrheit gewählt, Stadtparteivorsitzender David Stockinger spricht von rund 98 Prozent. Die Abstimmung in der Delegiertenversammlung am Donnerstagabend fand in Form eine geheimen Wahl statt. "Wir schreiben die innerparteiliche Demokratie groß, das war nicht immer so. Man sieht aber, wenn es in der Partei stimmt, dann sind auch hier große Mehrheiten möglich", freut sich Stockinger.

Die Auswahl der Personen erfolgte großteils aus persönlichem Interesse für die Ressorts - diese stehen erst in den kommenden Tagen konkret fest - und auch an zeitlichen Ressourcen. "Das ist auch der Grund, warum ich keinen Stadtrat-Posten annehme", erklärt der Parteichef. Er sei beruflich einfach zu stark eingebunden. Die neuen Stadträte wären allesamt SPÖ-Funktionäre, die proaktiv hinausgehen und in ihren Ressorts Projekte umsetzen. "Wir wollen keine Frühstücks-Direktoren", meint Stockinger dazu markig.

Plattform für Kontakt mit anderen Parteien

Die amtierende und künftige Bürgermeisterin Karin Baier unterstreicht, dass "mit diesem Team eine

Kontinuität in der Arbeit der Stadtregierung gewährleistet sein wird". Sie kündigt zudem eine regelmäßig tagende Plattform an, zu der alle im Gemeinderat vertretenen Parteien vertreten sein sollen. So soll allen "die Möglichkeit geboten werden,

frühzeitig über die Inhalte geplanter Beschlüsse informiert zu sein und ihre Ideen oder Änderungswünsche einzubringen".

Im Schwechater Gemeinderat hält die SPÖ bei 20 von 37 Mandaten und damit der absoluten Mehrheit. Grüne und ÖVP halten bei jeweils sechs Mandaten, die FPÖ bei drei und NEOS und "Gemeinsam für Schwechat" (GfS) je einem.