Airport City wächst um 80.000 m² Logistik-Fläche

Bereits im Herbst 2024 soll einer der größten Logistik-Parks Österreichs fertig werden. Die beiden Spar-Tochterunternehmen Interspar und Hervis werden dort jeweils einen neuen zentralen Lagerstandort eröffnen. „Damit sind schon 92 Prozent der Mietfläche vergeben“, gab Christoph Traunig, Europa-Direktor von Helios Real Estate, jenem Immobilien-Entwickler, der gemeinsam mit Investor Ayka Solutions für den Riesenkomplex verantwortlich zeichnet. Mit einem dritten Mieter werde derzeit noch verhandelt. Damit sei das Areal dann auch schon voll vergeben. Laut Interspar-Geschäftsführer Johannes Holzleitner sei geplant, im Dezember 2024 die ersten Anlieferungen durchzuführen. Konkret sollen hier alle „Non-Food-Warengruppen“ gemanagt werden. Und auch Hervis, für den es das erste Zentrallager überhaupt ist, will bereits in der Wintersaison 2025 die ersten Waren über den neuen Standort ausliefern.

Bis zur Fertigstellung tut sich auf dem Gelände einiges. Auf rund 20.000 Hektar Fläche werden etwa 80.000 Quadratmeter mit besagten Logistik-Hallen verbaut und etwa 300.000 Kubikmeter Erde bewegt. Für den Komplex strebe man ein Gütesiegel für ökologische Bauweise an, wie Gernot Fink vom Generalunternehmen HT Bau beim Spatenstich erklärte. Dafür sollen die Gebäude unter anderem mit einem Holzdach und einer fünf Megawatt peak Photovoltaik-Anlage versehen werden.

Hocherfreut über die neue Ansiedelung zeigte sich Fischamends Bürgermeister Thomas Ram (Liste RAM): „Das Projekt hat eine enorme Bedeutung für die gesamte Region“. Gemeinsam mit dem Flughafen werde sich die Gemeinde auch darum bemühen, dass die Mitarbeiter des Logistik-Parks auch die Möglichkeit bekommen, „umweltfreundlich an ihren Arbeitsplatz zu kommen“, betonte Ram.

Verwertung des ehemaligen Deponiegeländes

Gratulationen an den Investor sprach Flughafen-Vorstand Günther Ofner aus. Die Neuansiedelung sei „ein wichtiger Baustein, um zeitgemäße Logistik am Flughafen bereitszustellen“, verwies Ofner darauf, dass die Coronakrise gezeigt habe, wie „verletzbar“ Lieferketten seien. Dementsprechend verzeichne der Flughafen seither eine enorme Nachfrage in Sachen neuer Logistik-Ansiedelungen vor Ort. Insgesamt sei nach der Pandemie wieder Normalität eingekehrt. Demnach werde die weitere Entwicklung vorangetrieben. „Die Airport City wächste. Etwa 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze werden hier in den nächsten Jahren erwartet“, so Ofner, der sich außerdem froh darüber zeigte, dass mit dem Logistik-Zentrum das Gelände der ehemaligen Deponie verwertet werde. „Das Gelände ist aufgrund der Bodenbeschaffenheit für keinen anderen Verwendungszweck geeignet“, so Ofner.

Der Mann hinter der Entwicklung der Airport City ist Wolfgang Scheibenpflug, Bereichsleiter Immobilienmanagement und Standortentwicklung am Flughafen. Er zeigte sich überzeugt, dass man in Helios einen „perfekten Partner“ gefunden habe und betonte. „Die Region ist so attraktiv wegen der Menschen die hier zusammenarbeiten. Man möchte hier Dinge umsetzen und nicht verhindern“, so Scheibenpflug. Als nächstes sei die Entwicklung eines Areals westlich des Flughafens geplant. Und auch dafür habe man bereits mehr Interessenten als Fläche.

Die ersten Stützpfeiler sind bereits errichtet. Foto: Müller