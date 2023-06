Baubeginn für die Spange Kledering

Es war ein langer Weg bis hierher - und alle sind auch jetzt mit dem Ergebnis nicht glücklich: Kledering wird mit der neuen L2070, der Spange Kledering, mit dem Wiener Stadtgebiet verbunden. Über Jahre wurde nämlich die Gärtnergassen-Siedlung als Abschneider von Schwechat in das Wiener Betriebsgebiet Ailecgasse-Sophie Lazarsfeld Straße genutzt - sehr zum Missfallen der dortigen Anrainer. „Die Spange Kledering entlastet aus meiner Sicht die gesamte Gärtnergasse und wird auch den ganzen unteren Teil von Kledering entlasten“, ist Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) mit der Einigung, die mit dem Ländern Niederösterreich und Wien erzielt wurde, durchaus zufrieden. Wohl wissend, dass die Bewohner der Gärntergasse lange für eine Verkehrsberuhigung gekämpft haben, aber auch, dass nicht alle die Spange nun gutheißen.

Die Spange mache es nun auch möglich, begleitende Maßnahmen zu setzen, um den ohnehin nicht erlaubten Durchzugsverkehr durch die Gärtnergassen-Siedlung zu unterbinden. Mit einer Länge von rund 1,2 Kilometern soll die Spange im Wesentlichen entlang der Bahntrasse verlaufen. Die Anbindung an die Klederinger Straße und an die Ostbahnstraße soll jeweils mit Kreisverkehren erfolgen.

Beim Spatenstich am Freitag waren bereits erste Vorarbeiten, nämlich die Sondierung des Baugeländes auf Kriegsrelikte, durchgeführt. Ende Juni soll nun begonnen werden, die Humusschicht zu entfernen. Gleichzeitig finden die archäologischen Begleitgrabungen statt, bei denen man sich doch einiges an Funden erwartet. Anberaumt seien dafür rund sechs Wochen. Abgetragen wird dabei mit 100.000 Kubikmetern eine beträchtliche Menge Erde, denn die Spange soll in drei bis dreieinhalb Metern Tieflage errichtet werden, um auch gleichzeitig etwas Lärmschutz zu erzielen. Tatsächlicher Baubeginn soll dann im September sein. Und schon nächsten Sommer soll die Spange fertig sein und für den Verkehr freigegeben werden.

Als „wichtigen Schritt“ bezeichnete auch Niederösterreichs Straßenbaudirektor Josef Decker die Spange. „Gott sei Dank ist jetzt eine Lösung gefunden“, verweist Decker vor allem auf die geteilte Finanzierung. Von den Errichtungskosten in Höhe von 3,38 Millionen Euro übernimmt die Wirtschaftsagentur Wien 2,23 Millionen Euro und das Land Niederösterreich 1,15 Millionen Euro. Die Kosten für die bereits im März abgeschlossene Grundeinlöse werden durch die Stadtgemeinde Schwechat getragen.