Startschuss für millionenschweren Zubau der Volksschule Himberg

Mit der steigenden Himberger Bevölkerungszahl geht auch einher, dass immer mehr Kinder die Schulen und Kindergärten Himbergs besuchen. Wurde erst im vergangenen Jahr eine neue Kindergartengruppe in Velm eröffnet, so stehen nun mit Anfang Juli die Bauarbeiten für den Zubau der Himberger Volksschule an. 688 Quadratmeter zusätzliche Nutzfläche bringt der Bau und wird künftig sechs weitere Klassen beheimaten.

Das bereits bestehende Gebäude sowie der Neubau werden zudem barrierefrei zugänglich sein. Durch eine Niedrigenergiebauweise soll der Heizwärmebedarf sinken und zur umweltfreundlichen Energiegewinnung wird eine Photovoltaikanlage auf dem Dach errichtet. Über eine Fußbodenheizung wird das Gebäude geheizt werden. Verantwortlich für die Planung ist der Architekt Andreas Heigl. Die Bauarbeiten führt die Handler Bau GmbH durch.

Wärmebedarf sinkt um fast zwei Drittel

Neben dem neuen Zubau nimmt man auch die Sanierung und die Anpassung an den momentanen Stand der Technik des bereits bestehenden Gebäude aus den 1970er Jahren in Angriff. „In den Sommerferien werden 67 Fenster mit Sonnenschutz erneuert sowie die Fassade und die letzte Geschossdecke thermisch isoliert. Der Wärmebedarf verbessert sich für diesen Gebäudeteil von 145kWh/Quadratmeter auf rund 50kWh/Quadratmeter. Damit können zwei Drittel des Wärmebedarfs nach der Sanierung eingespart werden“, erläutert Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ).

Die Kosten für den Zubau belaufen sich auf rund 3,6 Millionen Euro, jene für die Sanierung des Altbaus etwa 900.000 Euro. Anfang Juli erfolgt der Baubeginn, die Fertigstellung ist für August 2024 geplant, sodass ab September 2024 die neuen Räumlichkeiten bezogen werden können.