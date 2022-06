Poly Himberg wird erweitert

Werbung

Seit dem Schuljahr 2002/2003 ist es in Himberg jährlich etwa 130 Jugendlichen in einem eigenen Gebäude der Polytechnischen Schule möglich, ein Jahr lang auf den Einstieg in die Berufswelt vorbereitet zu werden. Dies war nicht immer so, wurde das neunte Schuljahr von 1978 bis 2002 schließlich in der Himberger Volksschule und später in der Neuen Mittelschule, damals noch Hauptschule, unterrichtet.

Mit zunehmender Zahl an Schülerinnen und Schülern wurde der Ruf nach einer separaten Schule allerdings immer lauter. Am 15. März 2000 erfolgte schlussendlich die Baubewilligung und nur zwei Jahre später konnte der Schulbetrieb in einem neuen Gebäude aufgenommen werden.

Nach 20 Jahren soll nun eine bauliche Adaptierung erfolgen, um den derzeitigen Bedürfnissen gerecht zu werden, wie Himbergs Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) meint. Die Lernbedingungen für die Schülerinnen und Schüler, welche aus den Fachbereichen Büro und Logistik, Dienstleistungen-Handel, Gesundheit und Soziales, Tourismus, Elektrotechnik, Mechatronik, Metalltechnik, Holztechnik, Bautechnik und Chemieverfahrenstechnik wählen können, sollen durch die Erweiterung verbessert werden.

Um witterungsunabhängig zu sein, sollen die Außenanlagen für die Werkstätten überdacht werden. Dies bringe laut Wendl gleichzeitig den Vorteil, das genau darüberliegende, und sehr beengte Lehrerzimmer vergrößern zu können. Im Untergeschoß werde die Nutzfläche der Branchenvielfalt entsprechend erhöht werden und für die Tourismusklasse solle ein neuer Bistrobereich entstehen.

Am Dienstag wurde mit dem Bau begonnen

Die Kosten für den Umbau belaufen sich auf etwa 700.000 Euro, wovon 25 Prozent vom Schul- und Kindergartenfonds des Landes Niederösterreich übernommen werden. Für den Rest, also 525.000 Euro, muss die Schulgemeinde der Polytechnischen Schule aufkommen. Diese besteht aus allen Gemeinden des Gerichtsbezirks Schwechat, ausgenommen der Gemeinden Schwechat und Zwölfaxing sowie den Gemeinden Haslau-Maria Ellend und Enzersdorf im Bezirk Bruck an der Leitha.

Der Baubeginn erfolgte am Dienstag durch die Himberger Firma Brunner. Es sei gelungen, die meisten Aufträge an heimische Firmen oder Firmen aus der Region zu vergeben, worüber man sich sehr freue. „Ein besonderer Dank gilt dem Direktor der Schule, Hannes Hofer, für die hervorragende Ausbildung, und dem gesamten Lehrerteam für ihre permanente Weiterbildung. Dadurch geben sie unserer Jugend Zukunft und Chancen für das weitere Leben“, sagt Bürgermeister Ernst Wendl.

Neben den Lehrkräften danke Wendl auch den Partnerfirmen der Schule, welche ebenso einen wichtigen Beitrag dazu leisteten, dass über 90 Prozent der Schulabgänger an eine Lehrstelle in Betrieben vermittelt werden könnten. Und auch Direktor Hannes Hofer ist überzeugt: „Die vielen positiven Rückmeldungen aus der Wirtschaft und die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die wir erfolgreich in ihre berufliche Zukunft begleiten konnten, sprechen für sich.“

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.