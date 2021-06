Nach einem Unfall in einer Wohnung musste die Feuerwehr alarmiert werden, damit der Notarzt und die Rettungskräfte der verletzten Person helfen konnten. Vor Ort wurden die Einsatzkräfte vom Rotes Kreuz Schwechat und der Polizei in die Lage eingewiesen. Aufgrund der Dringlichkeit versuchten die Einsatzkräfte mit dem Hubrettungsgerät über das Fenster in die Wohnung zu gelangen. Gleichzeitig wurde mit Spezialwerkzeug die Sicherheitstür bearbeitet.

Binnen kurzer Zeit gelang es, ein gekipptes Fenster über den Hubsteiger zu öffnen, in die Wohnung einzusteigen und dem Notarzt und den Sanitätern den Zugang zum Patienten zu ermöglichen. Nach der notfallmedizinischen Behandlung wurde die Person mit dem Hubrettungsgerät schonend aus der Wohnung gerettet und dem Rettungsdienst übergeben.