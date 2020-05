Die Neue Mittelschule (NMS) am Frauenfeld arbeitet seit geraumer Zeit am Ausbau ihres IT-Schwerpunkts. Dafür braucht es das nötige Equipment – vor allem aufseiten der Schüler. Doch in Zeiten des coronabedingten „Homeschooling“, ist das nicht jedem Jugendlichen möglich.

In der NMS fehlte etwa 20 Schülern ein adäquater Zugang zu einem Computer oder Laptop. „Entweder haben Sie gar kein Gerät oder es müssen sich drei bis vier schulpflichtige Kinder eines teilen“, weiß Stefan Brunner. Der Lehrer und IT-Fachmann wandte sich daher hilfesuchend an die Behörden. Schnell oder ausreichende Hilfe waren dort aber Fehlanzeige.

Daher nahm es Brunner selbst in die Hand und startet über Facebook einen Spendenaufruf von PC‘s oder Laptops sowie Bildschirmen und Zubehör. Die Resonanz war enorm.

Mehr als 100 Geräte kamen durch Private, Unternehmen und der Firma „i4next“ als Großspender zusammen.

„Wir bekamen drei Arten von Rechnern. Jene, die einwandfrei funktionierten. Jene, die funktionierten, aber eher für den Privatgebrauch reichen. Und jene, von denen wir nur Teile verwenden konnten“, erzählt NMS-Lehrer Brunner. Er und seine Kollegen bereiteten die Rechner auf und verteilten sie an Schüler der eigenen NMS, der Schmidgasse und aus Fischamend. „Wir haben noch Geräte, die wir versuchen in Eigenregie zu reparieren und aufzurüsten, sodass sie brauchbar sind. Denn unabhängig ob die Coronakrise vorbei ist oder nicht, wir werden leider immer wieder Familien haben, die sich das finanziell nicht leisten können“, weiß Brunner.