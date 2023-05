Schwechater Verein will schwer behinderten Schwestern helfen

„Wir brauchen Hilfe“, bringt es Vereinsgründerin Ingrid Musil auf den Punkt. Anders als im vergangenen Jahr kann der Verein „Mit Musik zur Menschlichkeit - Kinderlichtblick“ heuer die Kosten nicht alleine stemmen. Daher haben Musil und ihr Mann Willi einen Spendenaufruf für Lillian und Elena gestartet. Die Schwestern aus Strasshof im Bezirk Gänserndorf sind 13 und 10 Jahre alt und seid ihrer Geburt schwer behindert. Die Ursache dafür liegt an einem äußerst seltenen Gendefekt. Daher brauchen die Mädchen zwei Mal pro Jahr eine teure Spezialtherapie, von der die Gesundheitskasse nur einen kleinen Teil übernimmt.

Lillian und Elena brauchen regelmäßig Therapien, zwei Mal im Jahr sogar Spezialbehandlungen. Foto: privat

Dazu kommt noch, dass für die Betreuung der Schwestern eine Rund-um-die-Uhr-Pflege gebraucht wird. Laut Musil müssen die Schwestern etwa gewickelt werden. „Eine Freundin, die auch im Verein aktiv ist, wohnt im Bezirk Gänserndorf und hat von der Familie in Not erfahren“, erzählt die Schwechaterin wie es zum Kontakt kam. Denn auch die Mutter hat es mit einer Bandscheiben-OP schwer erwischt, der Vater war auf sich allein gestellt. In der Betreuung wie dem Aufstellen der notwendigen finanziellen Mittel.

Zwei Benefizevents im Juni

Neben Lillian und Elena versucht der Verein „Mit Musik zur Menschlichkeit - Kinderlichtblick“ auch anderen Kindern und deren Eltern mit Spendensammlungen oder Benefizveranstaltungen zu helfen. Der nächste Event wird am 4. Juni ab 16 Uhr mit einem „Wienerlied-Nachmittag“ zugunsten schwerkranker und eingeschränkter Kinder in der Buschenschank Wolff im 19. Wiener Gemeindebezirk stattfinden. Knapp zwei Wochen später steht dann am 17. Juni ab 18 Uhr die Benefizveranstaltung „Mit Musik in den Sommer“ im Schutzhaus Neugebäude in Wien-Simmering statt.

Ingrid und Willi Musil versuchen mit Benefizveranstaltungen genug Geld für die Unterstützung schwer kranker und behinderter Kinder und ihrer Eltern einzunehmen. Foto: privat

Der Drang zu Helfen begleitet das Ehepaar Musil und ihre Mitstreiter im Verein seit Jahren an. Daran ändert auch der persönliche, weitgehend eher schlechte Gesundheitszustand von Ingrid und Willi Musil nichts. „Wir sind alt und krank, aber wir lassen die Kinder nicht im Stich“, gibt sich die Schwechaterin kämpferisch. Dringend gebraucht werden würde jemand, der die von Musil organisierten Tombolaspenden abholt und zu den Veranstaltungsorten bringt. „Mein Mann hat bis jetzt immer alles alleine gemacht, war Tag für Tag unterwegs und dann bekam er einen Herzinfarkt. Seither muss er sich schonen“, erklärt sie.

Spenden sind auf das folgendes Spendenkonto möglich:

Bank: Raiffeisenbank Schwechat

Empfänger: Mit Musik zur Menschlichkeit

IBAN: AT96 3282 3000 0101 2061

Kennwort: KINDERLICHTBLICK

Nähere Infos zum Verein auf www.kinderlichtblick2012.jimdofree.com

