„Abriss-Wochenende“ im Fischamender Unikat-Pub

Nach sieben Jahren ist Schluss im „Unikat“. Das Pub lädt daher am 2. und 3. Juni zu einem letzten „Abriss-Wochenende“ ein. Laut Betreiber Michael Schiefer werde es wahrscheinlich keinen Nachfolger geben, da der Vermieter den Lautstärkepegel unter seiner Wohnung künftig minimieren will. „Am letzten Wochenende werden wir noch einmal so richtig Gas geben. In typischer Unikat-Manier“, kündigt Schiefer an.

Das Pub in der Gregerstraße ist neben dem Gasthaus Loderer, dem Cafe „H2“ sowie Turmcafe und der Feuerwache das fünfte Lokal, das in den letzten zwölf Monaten schließt. Wobei für letztgenanntes am Ende doch noch ein neuer Pächter gefunden wurde. „Zum einen gab es immer wieder Probleme wegen der Lautstärke. Zum anderen ringt die Nachtgastronomie einem einiges ab und ich bin nicht mehr in der gesundheitlichen Verfassung, um in dieser Branche weiterzumachen“, begründet Schiefer die Schließung.

Neues Projekt in Schwadorf in Planung

Das Restaurant in Margarethen „Der Platzhirsch“ werde er weiterhin betreiben. Des Weiteren plant der 50-Jährige ein Projekt in Schwadorf nächsten Frühling, mehr könne er aktuell nicht dazu aber noch nicht sagen, da das Vorhaben noch ganz am Anfang stehe. Die angestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise würden beim Unikat weniger eine Rolle spielen, als dies etwa beim Turmcafe der Fall war.

Die mittlerweile pensionierte Betreiberin sprach eine bis zu 30-prozentige Teuerung von Lebensmittel- und Müllpreisen seit der Corona-Pandemie an. Auch der ehemalige Wirt der alten Feuerwache Franz Blaschke sah die Preiserhöhungen der letzten Jahre als Grund in Pension zu gehen, wobei auch er gesundheitliche Motive hatte - Gasthaus Blaschke sperrt zu.

