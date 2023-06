Saisonschluss im Theater Forum Schwechat

„Die Besucherzahlen schnellten ungefähr ab Dezember wieder in die Höhe“, berichtete Theaterdirektorin Manuela Seidl über die abgeschlossene Saison. Beim Satirefestival 2023 konnte das Schwechater Theater nun wieder eine Auslastung von 84 Prozent erzielen (denn im Jahr 2022 sank diese auf unter 50 Prozent). „Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir wieder auf einen guten Weg sind“, freut sich Seidl.

Nach dem Erfolg von „Muttertag“ kommt 23/24 „Vatertag“ ins Forum.

Die erfolgreichste Eigenproduktion 22/23 war laut der Theaterchefin „Muttertag“: „Bei dieser Produktion (einem Stück von Alfred Dorfer und Roland Düringer) waren nahezu alle zehn Abendveranstaltungen komplett ausverkauft und wir durften sogar eine Zusatzvorstellung für unser Publikum spielen.“ Eventuell zeigt Theater Forum Schwechat in der neuen Saison ab Herbst das Stück noch einmal. Aber, so Seidl: „Ganz sicher spielen wir Vatertag: „Das Stück wird ganz stark an ,Muttertag' angeknüpfen. Die neue Realsatire spielt aber in 2024 und hier schlagen die Frauen, aus ihrer Sicht der Dinge, zurück.“

Die „Mannequins“ und das Satirefestival sind Erfolgsgaranten

Publikumslieblinge des Satirefestivals heuer waren, laut der Theaterchefin, Gery Seidl, Klaus Eckel, Omar Sarsam, Flo & Wisch, Stefan Haider, Roland Düringer, Weinzettl & Rudle, Chris Lohner mit Toni Matosic und Gernot Kulis. Weitere Favoriten der Kabarett- und Musikszene, wie zum Beispiel Birgit Denk, Lisa Fitz, Eva Maria Marold, Nadja Maleh, Caroline Athanasiadis oder Joesi Prokopetz werden auch in der nächsten Spielsaison zu sehen sein. Auch die „Mannequins“mit ihrer Drag Queen-Show sind immer ein Erfolgsgarant. Sie gaben statt einer heuer zwei volle Vorstellungen. Schon heuer am 24. und 25. Oktober werden die „Mannequins“ wieder mit einer neuen Show im Theater Forum auftreten.

Mit treuen Abonnenten Saisonabschluss gefeiert

Seinen Saisonabschluss feierte das Theater Forum-Team letzten Samstag gemeinsam mit treuen Abonnenten und Freunden des Schwechater Theaters. Dabei brachte Regieassistentin Ami Parteli mit ihrer Band Kellerblume Folk-Stimmung in den Theatersaal und die zweite musikalische Formation, die Ulk-Kombo „Wursti and the Monkeys“ (mit Christoph Burko, Reinhard Kralik, Michael Schwarzböck und Martin Milanovich) nahm Austropop und Schlager in humorvoller Weise aufs Korn. Der kaufmännische Leiter des Theaters, Daniel Truttmann, machte als Küchenchef gute Figur, und plauderte wie Theaterdirektorin Manuela Seidl mit allen Besucherinnen und Besuchern und gab Ausblicke auf die kommende Saison.