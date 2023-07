Erfolgreiche Jubiläumssaison der Fischamender Spielleut

„Die Open Air Idee ist uns voll aufgegangen“, zeigt sich Franz Herzog, Regisseur und Obmann der Fischamender Spielleut, erfreut. Die Schauspielgruppe konnte an jedem der zwölf Termine spielen, weder Wetter noch Gesundheit zogen einen Strich durch die Rechnung. „Wir hatten irrsinniges Glück mit dem Wetter. Hin und wieder haben wir gezittert, weil es zwei Stunden vor Spielbeginn leicht nieselte. Letzten Endes musste trotzdem keine Vorstellung abgesagt werden“, so Herzog.

Aber nicht nur der Spielleut-Chef war mit der Leistung seiner Künstlerinnen und Künstler zufrieden. Auch die Gäste sprachen in hohen Tönen von der Leistung der Spielleut. Bürgermeister Thomas Ram (RAM) schaute sich das Stück zum 25. Jubiläum gleich zweimal an und trug an Herzog den Wunsch nach einem zweiten Spielplan im Sommer heran. „Ich bin mir noch nicht zu 100 Prozent sicher, ob wir nächsten Sommer wieder auftreten. Erst muss ich mir Gedanken über das nächste Stück machen. Dann können wir entscheiden, welches Umfeld dafür am geeignetsten ist“, so Herzog.

Der Regisseur habe bereits mehrere potenzielle Stücke im Hinterkopf. Welche wollte er noch für sich behalten: „Anfang Oktober macht der Verein einen Ausflug in die Südsteiermark, wobei ich dort das nächste Stück mit den anderen besprechen will“. Diesen Winter sei jedenfalls keine Vorführung geplant. Das Bühnenbild im Pfarrgarten wurde bereits am Montagvormittag abgebaut. „Ein großes Dankeschön gebührt vor allem den zahlreich erschienenen Zuschauern und auch unseren Leuten für ihren Einsatz. Weiters bedanke ich mich beim Bürgermeister und der Stadtgemeinde für die finanzielle Unterstützung.“