Theodor Petrzelka wird neuer Ortsvorsteher in Wienerherberg

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 14. Dezember geht eine Ära zu Ende. Rosa Brunnthaler, seit 1993 für die SPÖ im Gremium und seit 1995 Ortsvorsteherin in Wienerherberg, verabschiedet sich die die Polit-Pension. Ihre Nachfolger in beiden Funktionen stehen unterdessen schon fest. Als Ortsvorsteher soll sie Theodor Petrzelka beerben. „Ich kenne ihn seit seiner Kindheit und glaube, dass er der Richtige für dieses Amt ist“, betont Brunnthaler im NÖN-Gespräch.

Der bald 51-Jährige ist seit 2020 Teil des SPÖ-Teams. Seit vielen Jahren war er für Wasseranlagen im Anlagenbau, hauptsächlich im Ausland, tätig. „Seit 2015 bin ich ausschließlich für Wasseranlagen in Österreich zuständig“, berichtet Petrzelka. Was ihm für die Zukunft am Wichtigsten ist: „Im Moment habe ich noch keinen Schwerpunkt gewählt, aber Wienerherberg liegt mir sehr am Herzen, weil die Bewohner das Gefühl haben, als Ort zu kurz zu kommen. Sie brauchen eine starke Stimme.“

Brunnthalers Sitz im Gemeinderat will die SPÖ mit dem Wienerherberger Pensionisten Karl Papez nachbesetzen. „Ich werde beiden Nachfolgern jederzeit zur Verfügung stehen“ meint Brunnthaler. Als Obfrau wird sie jetzt mehr Zeit für den Pensionistenverein aufbringen können, „weil mir die Pensionisten sehr am Herzen liegen“, sagt sie.

