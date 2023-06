Outdoor-Fitnesspark beim Kindergarten Wienerherberg eröffnet

Vollbild

Am Sportgerät Fitnesstrainer und sportbegeisterte, Bürgermeister Roman Stachelberger, Michael Roth, Julian Schwarz (Jiu Jitsu und Judo Verein Ebergassing), Bürgermeister Thomas Schwab (Gramatneusiedl), Daniela Koller (Obfrau Römerland Carnutum), Gemeinderat Jürgen Haas, Obmann und Trainer Harald Mindler, Bauhofleiter Günter Kratochvil (Ebergassing) Ilse Höllinger, Eva Mindler, Johann Höllinger, Marnfred und Christine Weingärtler Probetraining Ingrid Sieberer Trainer Julian Schwarz zeigt Klimmzüge vor Früh übt sich der zweieinhalbjährige Luis mit Oma Susanne W. Die ganz kleinen sind schon fleißig am turnen, Sandra, Lena, Sofia, Selina, Lara, Feli, Lilli Tobias am Stepper Bürgermeister Roman Stachelberger wird von Trainer Obmann Harald Mindler am Gerät eingeschult Obfrau Daniela Römerland Carnutum, probiert das neue Sportgerät aus und wird vom Trainer Harald Mindler unterstützt Nächsten Schwierigkeitsgrad der Klimmzüge führt der Trainer Harald Mindler vor Vizebürgermeisterin Renate Terkula, Obmann Helfende Hände Michael Pouzar, Bürgermeister Roman Stachelberger, Gemeinderat Theo Petrzelka

