Fischamender Jugend begeistert mit Einsatz für Sauberkeit der Stadt

„Die Aktion ist von mehreren Jugendlichen ausgegangen, die die Idee an mich herangetragen haben“, erklärt Jugendgemeinderat Jakob Kallinger (RAM) und freut sich über das Engagement der Fischamender Jugend für die Stadtgemeinde. Demnach bekundeten die Besucher und Besucherinnen des Jugendzentrums Aquarium Ende Juni ihr Interesse, sich für Fischamend mit mehreren Aktionen einzusetzen.

„Ich war von der Idee sofort überzeugt und wir überlegten uns, wie wir uns schnell und effizient einbringen können“, so Kallinger. So wurde der Beachvolleyballplatz als Erstes in Angriff genommen. Bei 37 Grad rückten neun Jugendliche mit Kallinger aus, um diesen von Unkraut zu befreien und den Sand mittels Rechen von Müll zu befreien.

Weitere Projekte geplant

„Die Fischamender Jugend ist mit ihrem Bewusstsein für Nachhaltigkeit wirklich ein Vorzeigebeispiel und ich bin sehr stolz, dass die Initiative zur Veränderung auch von ihnen ausgeht“, bekräftigt der Jugendgemeinderat. Nächste Woche sollen mit dem Fischamender Nachwuchs weitere Aktionen besprochen werden.

„Wir werden wahrscheinlich mehrere kleinere Projekte starten“, legt Kallinger dar: „Weitere Reinigungsaktionen werden folgen, eventuell finden sich auch handwerklich Begabte unter den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, um Reparaturen an verschiedenen Plätzen vorzunehmen“. Auch Getränkestände für karitative Zwecke könne sich der Jugendbeauftragte vorstellen.