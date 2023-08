Josh ließ die Schwechater Rothmühle beben

Das Schwechater Stadtfest 2023 ist Geschichte. Drei Tage lang wurde vom Schloss Rothmühle bis zum Tonn-Stadion gefeiert und getanzt. Die zweite Auflage des Fests auf dem neuen Veranstaltungsort zeigte einmal mehr, dass sich der neue Standort bewährt. Das weitläufigere Gelände lässt selbst bei starkem Besucherandrang noch etwas Spielraum und bietet bei großer Hitze auch den einen oder anderen Schattenplatz. Beides war am Wochenende willkommen.

Besonders, als am Samstagabend Josh als Hauptact auf dem Programm stand, pilgerten die Besucher in Strömen zum Festgelände. Dort hatte man dafür entsprechende Vorkehrungen getroffen und mit einem Großaufgebot an Security für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. Manche warteten schon Stunden vor dem Auftitt des Wiener Musikers vor der Rothmühle, um ja nicht in die Verlegenheit zu geraten, wegen Überfüllung vielleicht nicht mehr in den Hof eingelassen zu werden. Als der Senkrechtstarter dann mit Hits wie „Expresso & Tschianti“ oder „Cordula Grün“ aufwartete, tobte die Menge. Angesichts des drohenden Unwetters, das per Wetterwarnung angesagt war, entschied man sich aus Sicherheitsgründen das Fest am Samstag frühzeitig abzubrechen. Die Gäste kamen aber bis 22 Uhr dennoch auf ihre Kosten.

Aber auch die Schwechater Musiker begeisterten ihre Fans auf beiden Bühnen. D-Band, Oskar oder die Texas Schrammeln, aber auch die Blasmusik sorgten für einen gelungenen Musikmix, der wohl für jeden Geschmack etwas bot.

Mit dem riesigen Spieleareal der Kinderstadt am Sportplatz-Gelände gab es auch für die Kinder jede Menge Gelegenheit zum Austoben.

Der Sonntag stand unter anderem im Zeichen der Anerkennung jener, die viel für die Stadt geleistet haben. Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) vergab bei einem Festakt eine ganze Reihe von Ehrungen.