Vor wenigen Tagen übersiedelte das Familienunternehmen „Holz-Mayer“ mitsamt Geräten und Büromöbeln zur Wiener Straße 33. Der neue Standort nahe dem ARBÖ-Prüfzentrum ist laut Geschäftsführer Christian Mayer aus mehreren Gründen sinnvoll: Die schnelle Verkehrsanbindung dank der S1 sowie die große Fläche. „Außerdem reichte in Wien der Strom für die Maschinen nicht mehr aus“, erläutert der 30-Jährige. Im Vergleich zum ehemaligen Standort in Wien-Simmering stehen nun doppelt so viele Quadratmeter zur Verfügung, insgesamt 4.000. Die Hälfte davon fallen auf die Produktionshalle sowie Büroräume.

Christian Mayer fand mit seiner Firma in Schwadorf ein neues Zuhause. NOEN, Burggraf, privat

Die Firma „Holz-Mayer“ ist ein Holz- und Palettengroßhandel, der sich im Lauf der letzten Jahre zum Dienstleister entwickelte. „Wir produzieren mittlerweile fertige Möbelteile nach Maß. Sie können online zusammengestellt werden.“ Derzeit stattet die Firma 400 Hotelzimmer in der Pyramide Vösendorf aus.

Für den Bau des neuen Zuhauses wurden zwei Millionen Euro ausgegeben. Das Unternehmen ist mittlerweile mit einem vollautomatischen Lager ausgestattet. „Zur Freude unserer Mitarbeiter, die bisher die schweren Holzplatten tragen mussten.“ Zwölf Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen, das schon bald auch über eine vollautomatische Zuschnitt- und Bohrungsanlage verfügen wird.

Die Corona-Krise hatte sich nicht negativ auf die Aufträge ausgewirkt. Im Gegenteil. „Die Branche verzeichnete sogar einen hervorragenden Zuwachs, da sich alles in die eigenen vier Wände verlagert hat.“