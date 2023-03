Jungvater wagt sich mit Schwechater Apotheke in die Selbstständigkeit

Werbung Ebm tech GmbH Anzeige Ganz ohne Begrenzungskabel

Noch sechs Tage vor der geplanten Eröffnung ist nur ansatzweise erkennbar, was am Ende hier entstanden sein wird. Der Hauptverkaufstresen oder die Regale dahinter sind zwar fertig, doch sonst herrscht pures Baustellen-Chaos. Während die Arbeiter fieberhaft schrauben, sägen und montieren, ist der Chef des Hauses die Ruhe selbst. „Noch sieht es nicht so aus, dass wir am Montag eröffnen werden. Aber es wird so sein“, hält Markus Hofer beim Interviewtermin mit der NÖN am Mittwochnachmittag fest.

Er sei generell ein „gelassener Typ“ und „recht stressresistent“, ergänzt der Klosterneuburger. „Am Ende wird alles gut. Ist es nicht gut, ist es nicht das Ende“, so sein Credo. Die Baustelle muss im Inneren der „Brauhaus-Apotheke“ jedenfalls mit 3. April Geschichte sein, denn dann wird um 8 Uhr erstmals geöffnet. Übers Wochenende wird dann eingeräumt. Die Öffnungszeiten sind übrigens per Verordnung der Bezirkshauptmannschaft geregelt und gelten von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 12 Uhr. Am Gebäude selbst wird jedoch unabhängig vom Apotheken-Start noch einige Zeit gebaut werden.

Spezielles Sortiment für Jungfamilien

Mit der Eröffnung der „Brauhaus-Apotheke“ erfüllt sich der Vater von zwei Kindern (3 Jahre und 18 Monate) einen langjährigen Traum. „Eigentlich war ich seit elf Jahren auf der Suche und an vielen Projekten dran. Jetzt ist es auch etwas geworden“, freut sich Markus Hofer. Der Kontakt zum Gebäudeeigentümer Christian Müller-Uri, selbst stadtweit (und darüber hinaus) bekannter Apotheker, entstand eher zufällig über einen Großhändler. „Ich wollte immer einen eigenen Betrieb haben, mit dem ich gestalten und meine eigenen Ideen umsetzen kann“, erklärt der 46-jährige Jungpapa.

Und genau das hat Hofer auch vor: Mit einem angepassten Angebot von Produkten für Familien abseits von Medikamenten und einer technischen Innovation für eine 24/7-Versorgung. „Ich werde Waren auf Lager haben, die man sonst eher in der Drogerie kauft. Zum Beispiel Anfangsnahrung oder auch Mittel gegen Koliken bei Babys“, erklärt der Apotheker. Als Vater zweier kleiner Kinder habe er einen direkten Einblick darauf, was einmal schnell oder spät nachts gebraucht wird.

Technische Innovation dank Automat

Die nächtliche Versorgung deckt Hofer aber nicht nur über die regelmäßigen Nachtdienste, die im Rad mit den anderen Apotheken in Schwechat und Umgebung koordiniert werden, ab, sondern auch über eine technische Einrichtung. So wird direkt neben der Nachtapotheken-Ausgabe ein Automat installiert. Hofer vergleicht das Gerät mit jenen, die auf Bahnhöfen stehen und wo man Snacks oder auch kleine Elektronikwaren wie Kopfhörer kaufen kann. „Wir sind die erste Apotheke in der Gegend mit einem Automaten“, weiß der 46-Jährige.

Im Fall der „Brauhaus-Apotheke“ werden so künftig Produkte wie Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetiker oder auch Waren aus dem speziellen Kleinkinder-Sortiment angeboten. „Die Verfügbarkeit ist somit 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche gegeben. Ausgenommen sind natürlich sämtliche Arzneimittel und Medikamente“, erklärt Hofer. Die eigentliche technische Innovation ist jedoch nicht der Automat, sondern das Prozedere dahinter. Denn die gekauften Produkte werden automatisiert über ein an der Decke montiertes Förderband aus dem Lager direkt in den Ausgabeautomaten transportiert.

Schwierige Personalsuche im Vorfeld

Während also abseits der Öffnungszeiten die Technik für die Kunden zur Verfügung steht, ist es im Regelbetrieb neben Apotheken-Chef Markus Hofer ein sechsköpfiges Team. „Wir sind ein sehr junges Team“, betont der Klosterneuburger. Allerdings ist er letztlich froh, überhaupt genug Personal gefunden zu haben. „Den letzten Mitarbeiter habe ich erst vor vier Wochen eingestellt“, berichtet Hofer. Der in der Wirtschaft allgemein wahrgenommen Personalmangel macht auch vor Apotheken nicht halt. „Ich hoffe, dass ich bald weitere Mitarbeiter aufnehmen kann“, schielt er schon auf eine Mannschaftsexpansion.

Bis zur Übernahme als Betreiber der „Brauhaus-Apotheke“ war Schwechat für Hofer zwar ein Begriff, einen richtigen Bezug zur Braustadt hatte er aber keinen. Maximal beruflich, denn der gebürtige Linzer, der seit geraumer Zeit in Klosterneuburg lebt, war die vergangenen rund zwölf Jahre in der Franziskus-Apotheke in Kaiserebersdorf tätig. Er blickt jedoch positiv in die Zukunft und setzt nicht zuletzt auf potenzielle Kunden aus dem gegenüberliegenden „Stadtteil“ auf den ehemaligen Brauereigründen.

Bauarbeiten am Gebäude dauern noch

Die Zusammenarbeit mit Gebäudeeigentümer Christian Müller-Uri bezeichnet Hofer als ausgezeichnet, man sei „auf einer Wellenlänge“. Anekdote am Rande: Hofer kennt Müller-Uri bereits aus seiner Studienzeit. Damals war das Schwechater Apotheker-Urgestein sein Professor, noch dazu bei der ersten schweren Pharmazie-Prüfung. Kennengelernt habe man sich aber erst jetzt, nachdem man sich „per Zufall wieder über den Weg gelaufen sind“, schmunzelt der 46-Jährige.

Während die Apotheke mit 3. April den Betrieb aufnimmt, wird am Gebäudekomplex noch eine Weile gebaut werden. Neben der „Brauhaus-Apotheke“, deren Name entsteht im ersten Stock ein Ärztezentrum, das mit Anfang Mai eröffnen soll. Zudem wird ebenfalls im ersten Stock eine Mini-Brauerei entstehen. Im Keller des Gebäudes hat derweil der Schwechater Musikerstammtisch (SMS) ein neues Klublokal gefunden.

