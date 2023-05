Miriam Haschka zieht für SPÖ in Schwechater Gemeinderat ein

Nach dem politischen Rückzug von SPÖ-Chef David Stockinger am Ostermontag mussten die Sozialdemokraten ein Mandat im Gemeinderat neu besetzen. Im Stadtparteivorstand wurde am vergangenen Donnerstag Miriam Haschka als Nachfolgerin bestätigt. Die 23-Jährige führt damit eine Familientradition weiter. Denn neben Papa Paul, der für die NEOS im Gremium sitzt, sowie „Parteifreund“ und Bruder Benjamin ist sie nun die dritte Haschka im Gemeinderat. Die Vorsitzende der roten Jugendorganisation „Junge Generation“ (JG) in Schwechat ging aus einem Hearing innerhalb der Stadtpartei als neue Gemeinderätin hervor.

Offiziell angelobt wurde sie von Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) am Dienstag. Die 23-Jährige will sich nach eigener Aussage vor allem in den Themenbereichen „Nachhaltigkeit sowie Frauen- und Jugendpolitik“ engagieren. „Es braucht in diesen Bereichen auch Maßnahmen auf kommunaler Ebene“, ist sie überzeugt. Parteifreundin Karin Baier ist mit der Entscheidung sichtlich zufrieden. „Miriam Haschka ist zwar nicht groß, hat aber eine große Klappe. Und das ist wichtig, denn nur so wird man in der Politik auch gehört“, so die Stadtchefin.

Roter Klub wird jünger

Als „zukunftsweisend“ bezeichnet auch Klubsprecherin Susanne Fälbl-Holzapfel den Einzug Haschkas in den Schwechater Gemeinderat. Sie lobt das Engagement der 23-Jährigen als JG-Chefin, wo unter anderem ein Klimakonzept entstanden sei und Haschka ihre Expertise nun im Gemeinderat einbringen könne. Zudem sorge die Neo-Mandatarin dafür, dass die Frauenquote im roten Klub nicht nur steige, sondern auch jünger werde. „Es ist wichtig die Jugend einzubinden, sie sollen die Richtung für die Entwicklung der Stadt vorgeben“, ist Fälbl-Holzapfel überzeugt.

Verjüngt hat sich die SPÖ aber nicht nur mit dem Einzug von Miriam Haschka im Gemeinderat, sondern auch an der Parteispitze. Denn Jugendstadtrat Marco Luksch (31), dem Haschka übrigens als JG-Vorsitzende nachgefolgt ist, wird am 17. Mai offiziell zum neuen Parteichef gewählt.

Rote Personalie Jugendstadtrat Marco Luksch wird SPÖ-Chef in Schwechat

