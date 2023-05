In Schwechat dürfen Löwe und Wildschwein in die MRT-Röhre

Vollbild

FB

Luis hört seinen Löwen ab und Medizinstudentin Julia Jovanovic assistiert ihm. Alessa putzt die großen Schau-Zähne am Schwechater Hauptplatz in der Teddybärklinik. AMSA O"BÄR" Arzt Luke Wang mit Organisatorin Angela Simunek von der Stadtapotheke Schwechat. Anja rührt mithilfe von Medizinstudentin Larissa Rackl einen Heiltee an. Alessas Kuschelspinne muss in die MRT-Röhre. Das Rote Kreuz Schwechat ließ Kinder im Rettungswagen auf der Trage liegen und erklärte ihnen, wie so ein Notfallswagen funktioniert. Gespannt warten die Kinder auf das Ergebnis des EKGs von Kuschelwildschwein Maxi. Lea Kuhn und Emilia Neumayer (Medizinstudentinnen im 1. Jahr) hier mit Hannah und Nadine Wegscheider beim Teddybärklinikzelt.

1 /9