Leopoldsdorf investiert in besseres Licht

Der Gemeinderat hat vergangene Woche die Investition von knapp 1,2 Millionen Euro in die Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet beschlossen. In Zusammenarbeit mit der Wiener Firma L.U.X. GmbH sind Angebote eingeholt und geprüft worden. Die Auftragsvergabe erfolgt nun an die EWW-Gruppe in Wels.

Dort, wo die Lichtpunkte mit herkömmlichen Leuchtmitteln ausgestattet sind, werden die Lampen auf LED umgestellt. In Leopoldsdorf gibt es etwas mehr als 1.100 Lichtpunkte, rund 800 müssen noch umgerüstet werden.

Zudem ist die Analyse der Ist-Situation zum Schluss gekommen, dass die Installation einer Lichtsteuerung für die situative Beleuchtung im Ortsgebiet Sinn macht. Will heißen, dass die Beleuchtung auf 25 Prozent der Leistung abgesenkt werden kann, wenn sich keine Verkehrsteilnehmer in der Nähe befinden. Die Umrüstung und Sanierung wird anhand eines Konzeptes schrittweise erfolgen.

„Die Kosten und die Immissionen werden sich durch die situative Beleuchtung reduzieren. Zudem ist die Straßenbeleuchtung so auf dem neusten Stand“, hob Bürgermeister Fritz Blasnek (ÖVP) die Vorteile hervor. Der Gemeinderat hat die entsprechende Auftragserteilung einstimmig beschlossen.

