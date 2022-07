Zwei größere Baustellen in Moosbrunn geplant

Werbung

Im Moosbrunner Ortsgebiet stehen bald gröbere Straßenbauarbeiten am Mitterweg und in der Glasfabriksstraße an. In der ersten Phase wird am Mitterweg ein Regenwasserkanal gebaut, denn die zweiseitige Bebauung der Siedlung verursachte in letzter Zeit Überschwemmungen, da das Wasser nicht mehr in die Feldern abfließen konnte.

Ende August sollen die Arbeiten für den Kanal beginnen, der Gemeinderat beschloss dafür einstimmig eine Summe von rund 90.000 Euro. Nach dem Bau des Regenwasserkanals wird ebenso die dortige Straße saniert.

„Wir haben alle Anrainer über das Bauvorhaben informiert, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren“, erklärt Bürgermeister Paul Frühling (ÖVP).

In der Gemeinderatssitzung ist zusätzlich eine weitere Straßensanierung beschlossen worden. Die Glasfabriksstraße, die zum Festsaal führt, wird ebenfalls renoviert. Die dortigen Betonplatten sind bereits in einem desolaten Zustand und müssen erneuert werden. Beide Straßensanierungen belaufen sich insgesamt auf eine Summe von rund 480.000 Euro.

Trotz des teuren Vorhabens und der steigenden Baukosten versichert Ortschef Frühling in der Gemeinderatssitzung, dass das Budget eingehalten werden kann: „Teile der Rechnungen werden nächstes Jahr beglichen, um unser Budget einzuhalten“, erklärt Frühling.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.