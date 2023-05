Biker-Training in Schwechat feierte den 20er

Nach 20 Jahren kann man getrost von einer Institution sprechen: Seit nunmehr zwei Jahrzehnten organisiert die Sparte Motorsport des Schwechater Polizeisportvereins (PSV) jährlich am Rübenplatz an der B10 ein Fahrsicherheitstraining für Motorradfahrer. Auch heuer am vergangenen Wochenende nahmen wieder rund 230 begeisterte Bikerinnen und Biker, allen voran Mitglieder des Motorradclubs „Die Echtn“, daran teil.

„Es ist ein tolles Gefühl, dass wir in den letzten Jahren so gewachsen sind“, freut sich PSV-Obmann und SPÖ-Verkehrsstadtrat Walter Schaffer. Der Rübenplatz sei der ideale Standort, weiß er. Seit Beginn wird das Areal kostenlos von Eigentümerin Serena Hamberg zur Verfügung gestellt. Für diese jahrelange Unterstützung wurde sie vom Polizeisportverein „mit Dank und Anerkennung“ geehrt.

Julius Prüger, Bürgermeisterin Karin Baier, Serena Hamberg und PSV-Obmann Walter Schaffer. Foto: Stadtgemeinde Schwechat

Die Bedeutung des Fahrsicherheitstrainings unterstreicht auch Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ): „Ich finde es sehr wichtig, vor allem nach der Winterpause, dass sie hier wieder ein Gefühl fürs Fahren bekommen und vor allem, dass sie danach – nach jeder Ausfahrt – wieder gut und gesund nach Hause kommen.“

