Schwechater Kabarettistin Aida Loos startet bei „Joyn“ doppelt durch

So etwas, wie das brandneue Comedyformat von Aida Loos, habe es in Österreich noch nicht gegeben. Da war sich Puls4-Moderator Alex Kratki sicher. Die Wiener Waterfilm GmbH drehte mit der Schwechater Kabarettistin in nur vier Tagen die neue Serie „Loos Angeles“. Darin trifft Loos auf die Herzogin von Sussex Meghan Markle, Britney Spears, Kim Kardashian und Christoph Waltz in der Wiener Konditorei Aida. Das Besondere daran: Alle Personen spielt die Kabarettistin selbst. „Ich liebe es mit Profis zusammenzuarbeiten“, meinte die Schwechaterin mit persischen Wurzeln bei der Präsentation im Wiener Votivkino verschmitzt.

Für die zweite „Joyn“-Produktion der Kabarettistin, flog Loos mit Waterfilm sogar für sechs Drehtage nach New York. Bei „US Aida“ handelt es sich um einen Reality-Road-Movie. Hier stapft Loos als Kellnerin im rosafarbenen Outfit der Konditorei „Aida“ durch die Metropole und tut ihre persönliche Meinung zum Flair der US-Großstadt kund. Spricht mit Leuten auf der Straße, verbrüdert sich mit dem Hot Dog-Mann am Würstelstand und macht den Broadway unsicher. Aida Loos zu Kratki: „Es wird immer spannend, wenn Realität und Fantasie verschwimmen“.

Die Kabarettistin bedankt sich nach der Filmpräsentation bei der Produktions-Crew von Waterfilm für die Möglichkeit die ihr das Team gab, um ihre Ideen so frei und ungekürzt umzusetzen: „Mir hat niemand dreingeredet!“ Puls4-Streamingchefin Stefanie Pasquali dazu: „Für dieses Format braucht es viel Mut - wir müssen kreativen Frauen eine Bühne geben! Es gäbe. laut der Leiterin von „Joyn“ keine andere Kabarettistin in Österreich, die so toll parodieren kann wie Aida - so „fresh und smart“.

„Joyn“ wurde im Rahmen des Festivals „4Gamechangers“ präsentiert und ersetzt die Puls4-eigene Streamingapp „Zappn“. Denn im Gegensatz zum Vorgänger ist „Joyn“ eine Kooperation der ProSiebenSat1Puls4-Gruppe, dem ORF, Servus TV und weiteren Streaminganbietern wie DAZN oder Laola1. „Joyn“ ist kostenlos und wird über Werbung finanziert. Allerdings soll im Laufe des kommenden Jahres ein ergänzendes werbereduziertes oder werbefreies Angebot geben - diese Option wird dann allerdings kostenpflichtig sein.

