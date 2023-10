Klein-Neusiedler Verein „Katzfatz“ erhält Tierschutzpreis

Kaum ein Tag vergeht, ohne dass auf der Facebook-Seite des Vereins „Katzfatz“ ein neues Posting zu einem tierischen Einsatz oder einem Update über eines der Schützlinge online geht. Das Team um Obfrau Kerstin König leistet ehrenamtlich in seiner Freizeit außergewöhnliches und ist quasi rund um die Uhr für den Tierschutz, allen voran Streunerkatzen, im Einsatz. Diese Engagement sorgte nun dafür, dass der private Verein mit Sitz in Klein-Neusiedl höchste Anerkennung auf Landesebene entgegengebracht bekam.

So wurde kurz vor dem Welttierschutztag am heutigen 4. Oktober der 1. Platz des NÖ Tierschutzpreises durch Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) an „Katzfatz“ vergeben. Die Jury um Tierschutzexpertin Maggie Entenfellner hatte sich letztlich für den Klein-Neusiedler Verein entschieden, der sich damit über das Preisgeld in Höhe von 6.000 Euro freuen darf. „Damit können wir offene Tierarztrechnungen bezahlen und eine Lebendfalle finanzieren, die wir schon lang anschaffen wollten“, erzählt König im NÖN-Gespräch.

Kerstin König bei der Preisverleihung mit Tierschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz. Foto: NLK Burchhart

Die Obfrau freut sich aber nicht nur aus finanzieller Sicht über den Preis, sondern auch vor einem ideellen Hintergrund. „Der Preis ist für uns wichtig, da das Thema Streunerkatzen wieder mehr wahrgenommen wird und auch die Bedeutung von Kastrationsprojekten“, hält sie fest. Per Facebook bedankte sich König beim Auswahlkomitee sowie den politischen Verantwortlichen für die Auszeichnung und richtete auch einen Dank an die Spender, Sponsoren und Unterstützer aus der Region.

Von hoher Bedeutung ist für die Obfrau jedoch der Hinweis auf die Vereinsmitglieder von „Katzfatz“ und hier insbesondere auf den „harten Kern“. „Ohne diesen wunderbar verrückten und tierlieben Menschen, wäre 'Katzfatz' nicht der Rebell im Tierschutz und könnte nicht so arbeiten, wie er es tut“, schreibt König, die wie ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter jede Menge Zeit in den Tierschutz investiert. Und das wohlgemerkt neben ihrem Job als Assistentin der Geschäftsführung bei der Klein-Neusiedler Installateurfirma Polic.