Flutlichtmast am Ebergassinger Sportplatz umgestürzt

An der Basis bereits stark angerostet, dürfte der Wind letztlich leichtes Spiel gehabt haben. So war am Samstag einer der Flutlichtmasten am Ebergassinger Fußballplatz einfach umgeknickt. „Die Anlage ist renovierungsbedürftig und wir sind schon dabei, einen Kostenvoranschlag für neue Flutlichter einzuholen“, erklärt Franz Hagen, Obmann des SC Ebergassing, im NÖN-Gespräch. Eine Gefahr für bevorstehende Spiele sieht Hagen aber nicht. Gefährlich war es jedoch unmittelbar nach dem Umsturz des Masten, denn dieser ragte auf die nebenliegende Straße. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war rasch vor Ort und sicherte die Unfallstelle erst einmal ab. Mit Unterstützung der Kameraden aus Himberg wurde der Flutlichtmast per Kran entfernt und am Sportplatz abgelegt. Neben dem Mast wurde auch der Zaun zerstört. Der Einsatz war nach über einer Stunde beendet. Sturmbedingt kam es gleichen Tag zu einem weiteren Einsatz, so stürzte ein Baum in der Waldgasse um und blieb mitten am Gehweg liegen. „Der Baum wurde abgetragen, gesichert und auf dem Grundstück abgelegt“, berichtet Ebergassings Kommandant Michael Zotter der NÖN.

Stromausfall in Kanal-Hebewerk in Wienerherberg

Auch in Wienerherberg musst die Feuerwehr in der Nacht gegen vier Uhr Früh wegen eines Stromausfalles, ausrücken. Da das Hebewerk der Kanalanlage ausgefallen war, mussten zwei Stromaggregate eingesetzt werden. „Zum Glück hat es nicht geregnet, denn wenn die Hebeanlage ausfällt und einige Haushalte keine Rückstauklappen in den Häusern eingebaut haben, kommt es zu Überschwemmungen“, erklärt Feuerwehrchef Anton Fuchs. Nach zwei Stunden konnte die Feuerwehr wieder einrücken, da die Anlage wieder mit Strom versorgt war.

