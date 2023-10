Fischamend fördert Vereine mit fast 82.000 Euro

Fast 82.000 Euro an Fördergeldern schüttete der Fischamender Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung an örtliche Vereine aus. Mit 73.000 Euro erhält der ATSV Fischamend den größten Brocken. So bekommt der Fußballverein für den Spielbetrieb von zehn Jugendmannschaften jeweils 3.500 Euro, sprich insgesmat 35.000 Euro Förderung. Weiters suchte der Klub um weitere 38.000 Euro als Kostenzuschuss an, um einen Teil der Sanierungskosten für die elektrischen Anlagen am Sportplatz abzudecken.

Dieses Ansuchen war auch das einzige, das nicht die volle Zustimmung im Gemeinderat fand. So hielt SPÖ-Gemeinderat Zoran Stojanovic in der Sitzung fest: „Mir fehlten die betreffenden Rechnungen als Beilage zum Antrag. Wenn es um solche Summen geht, brauche ich entsprechende Nachweise, um zustimmen zu können“. Die Bürgermeisterliste RAM sowie die Liste Schuh stimmten jedoch für die Förderung, weshalb das Abstimmungsergebnis mit 23:1 dennoch deutlich ausfiel.

3.000 Euro für Personal-Ausflug

Weiters erhielt die Personalvertretung für Gemeindebedienstete 3.000 Euro für einen Betriebsausflug nach Reichenau. Eine Besichtigung des örtlichen Kraftwerks und ein Besuch im Schweizerhaus ist geplant. 2.000 Euro wurden dem Stand Up-Club für die Veranstaltungen 2023 zugesprochen. Das Geld wird verwendet, um unter anderem Personal, technisches Equipment und Werbeaufwand zu finanzieren.

Der Bogensportclub Fischamend erhielt dieselbe Summe für geplante und vergangene Veranstaltungen. Beispielsweise für ein Trainingslager, ein kostenloses Kursprogramm für Senioren sowie Aus- und Weiterbildungen des Trainerteams.

Dem Pensionistenverband Ortsgruppe Fischamend wurde 900 Euro für die Freifahrt nach Oberösterreich gewährt. So besuchten 51 Mitglieder der Ortsgruppe die Ortschaften Asten, St. Florian und Allhaming im Juni. Der Stadtchor ist mit einem gewährten Förderansuchen von knapp 870 Euro Schlusslicht der Liste. Die Summe ist für die Mietkosten des Volksheims im Zuge eines Konzerts am 16. Juni gedacht.