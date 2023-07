Stadtgemeinde sponsert Fischamender Vereine

Am meisten wurde dem ATSV Fischamend zuteil. Für den Spielbetrieb des ersten Halbjahres 23 erhielt der Verein 8.000 Euro. Für das 25-jährige Jubiläum wurden die Fischamender Spielleut mit 5.000 Euro subventioniert, womit die erforderliche technische Ausstattung für das Open Air Debut im Pfarrhofgarten finanziert wurde. Auch die Interessensgemeinschaft Luftfahrt Fischamend (ILF) unter Rudolf Ster erhielt 1.000 Euro. Des Weiteren trägt die Fischastadt 600 Euro zur diesjährigen Pfingstsammlung der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha bei. Diese soll finanziell benachteiligten Kindern zwei Urlaubswochen in Feriencamps ermöglichen.