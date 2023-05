Jazz-Matinée mit ForLore in der Schwechater Felmayerscheune

Vor 15 Jahren startete die gebürtige Italienerin Loredana Iadicicco ihre Gesangskarriere an einem Jazzdonnerstag im Felmayer-Himmel (1. Stock im Gasthaus Felmayer). Schnell war den damaligen Initiatoren (Harry Regenfelder & Co) klar, welch ein Talent da zufällig in ihrer Mitte auftauchte. In Neapel sang Iadicicco Altstimme im Kirchenchor. Im Schwechater Jazzklub wagte sich die Sängerin über Blues- und Soulkompositionen und beeindruckte mit starken Interpretationen von Jazz-Standards. Jetzt am vergangenen Sonntag, bedankte sich Iadicicco bei der Stadtgemeinde für die Unterstützung der frühsommerlichen Jazz-Matinées und der Kulturschaffenden im Allgemeinen. Trotz sommerlichen Wetter, zog es relativ viele Jazzfreunde am Sonntag in die Scheune. ForLore verwöhnte die Besucherinnen und Besucher mit „On the sunny side of the street“ von Louis Amstrong, „Days of wine and roses“ von Perry Como, „Sunny“ von Bobby Hebb und vielen anderen swinging Hits.

