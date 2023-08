Bunter Zebrastreifen in Moosbrunn beschmiert

Es sind wilde schwarze Schmiererein in Form Linien, Kreisen oder weinenden Smileys, die den bunten Fußgängerübergang beim Moosbrunner Feuerwehrhaus „zieren“. Auch ein Hakenkreuz wurde knapp oberhalb des Regenbogen-Zebrastreifens geschmiert, dieses ist von der Gemeinde jedoch bereits entfernt worden. Ihre Spuren haben die mutmaßlichen Verursacher aber in den vergangenen Wochen auch am Skaterplatz oder auf Stromkästen im Ort hinterlassen.

Nach der Schmieraktion in der Nacht auf Dienstag (8. August) am Fußgängerübergang konnte die Polizei Verdächtige ausforschen. Sie sollen sich geständig zeigen und die Schmiererein als „bsoffene Gschicht“ beschrieben haben. In einem Gespräch mit ihm hätten die mutmaßlichen Täter laut Bürgermeister Paul Frühling (ÖVP) versprochen, die Schäden am Fußgängerübergang in Ordnung zu bringen. „Sie haben sich auch entschuldigen. Wenn sie die Sache in Ordnung bringen, ist die Sache für mich erledigt“, betont Frühling.

Ende Juni wurde der Regenbogen-Zebrastreifen mit den Ö3-Moderatoren Gabi Hiller und Philipp Hansa in Moosbrunn aufgemalt. Foto: Hitradio Ö3Lukas Zeiler

Dennoch habe der Ortschef „kein Verständnis“ für die Sachbeschädigungen und bezeichnet sie als „entbehrlich“. Ins selbe Horn stößt Bernhard Past, einer der Hauptinitiatoren des bunten Fußgängerübergangs. Er reichte Moosbrunn bei der Ö3-Aktion im Pride Month Juni ein, um einen von drei durch den Radiosender österreichweit gesponserten Regenbogen-Zebrastreifen in seinen Heimatort zu holen. Ende Juni bekam der Fahrbahnbereich schließlich seinen bunten Anstrich.

„Ich bin natürlich enttäuscht und hoffe, dass es 'nur' jugendlicher Leichtsinn und kein Zeichen etwa von Intoleranz war“, hält Past im NÖN-Gespräch fest. Dennoch untermauert er, dass Vandalismus immer inakzeptabel sei - insbesondere dann, wenn nationalsozialistische Symbole wie das Hakenkreuz benutzt werden. Überrascht war der Moosbrunner vor allem darüber, dass es sich um einen doch jüngeren Täter handelt: „Ich hoffe, dass dies ein Einzelfall bleibt, denn die Mehrheit der heutigen Jugend zeichnet sich durch Offenheit, Toleranz und ein aufgeklärtes Bewusstsein aus."