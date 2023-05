SPÖ veranstaltete traditionellen Fackelzug durch Himberg

Bei gutem Wetter fand am 30. April im Zuge der Feierlichkeiten um den 1. Mai der traditionelle Fackelumzug der SPÖ Himberg statt. Beim Himberger Volkshaus konnten Kinder ihre eigenen Laternen basteln, die SPÖ Himberg versorgte ihre Gäste mit kalten Getränken sowie kleinen Snacks, der Musikverein Himberg sorgte mit einem Platzkonzert für gute Stimmung. Traditionsgemäß startete der Fackelumzug beim Volkshaus und führte über die Erberpromenade, die Wienerstraße, den Hauptplatz und die Münchendorferstraße zum Sportplatz, wo schließlich die Festreden abgehalten wurden.

SPÖ-Bürgermeister Ernst Wendl kam dabei die Rolle zu, über die aktuellen Projekte der Gemeinde zu sprechen. Vor allem die Themen Bildung und Energiesparmaßnahmen hob er dabei hervor: „Die Kinderbetreuung und eine ausgezeichnete Bildung waren und sind für uns als SPÖ geführte Gemeinde schon immer eines der wichtigsten Anliegen, für welches wir auch weiterhin stehen werden. Und um unseren Kindern eine gute Zukunft zu bieten, investieren wir schon lange massiv in Initiativen um Energie zu sparen und selbst mit Photovoltaikanlagen zu produzieren. Jeder kann im eigenen Wirkungsbereich etwas verbessern und das tun wir auch als Gemeinde.“

Payer: „Wir alle sind Sozialdemokratie“

Der Parteivorsitzende und SPÖ-Vizebürgermeister Richard Payer konzentrierte sich in seiner Ansprache auf die Wichtigkeit der Sozialdemokratie in der aktuellen Zeit von multiplen Krisen und spricht auch die Situation in der Bundespartei an: „Weder Pamela Rendi-Wagner, noch Hans-Peter Doskozil oder Andreas Babler sind die Sozialdemokratie, wir alle sind Sozialdemokratie, die mitten im Leben stehen und tagtäglich nach den Grundsätzen Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität arbeiten um das Leben für alle besser und leistbar zu machen.“

Als Festrednerin war die Abgeordnete zum Nationalrat Katharina Kucharowits vor Ort. Sie sprach die Herausforderungen der aktuellen Zeit an: „Die SPÖ hat Lösungen um die Teuerung zu stoppen, das Gesundheitssystem zu reparieren und unser Bildungssystem zu verbessern. Eine starke Sozialdemokratie ist wichtiger denn je und wir kämpfen dafür, dass die Armen nicht noch ärmer werden und wir alle die selben Chancen haben.“ Der Festakt wurde klassisch mit dem „Lied der Arbeit“ sowie einer Showeinlage mit Flammenwerfern, Musik und Lichtspielen beendet.

