Musikschule Donauland begeisterte in Fischamend für Instrumente

Im „Dr. Cermak Bildungszentrum“ in der Springholzgasse schallten am 6. Mai diverse Töne durch die Lehrräume des Gebäudes. Manche wohlklingender als andere, aber die musikalischen Fähigkeiten spielten am Tag der offenen Tür keine große Rolle. Dieser wurde ganz dem Ausprobieren aller Instrumente der Bildungseinrichtung gewidmet. Schlagzeug, Flöten und Gitarren sowie die dazugehörigen LehrerInnen erwarteten Jung und Alt.

Am Eingang wurde man von Musikschuldirektor Thomas Krampl empfangen und mit einem Stempelheft ausgestattet. Jedes spielbare Instrument wurde dort abgebildet, probierte man eines aus, kam ein Stempel auf das Bild. Probierte man alle Stationen aus, konnte man sich bei Krampl einen Preis abholen. „Wir haben alle kleinen und großen Musikbegeisterten die Gelegenheit geboten, verschiedenste Instrumente bei uns auszuprobieren. Außerdem kann man die Lehrerinnen und Lehrer persönlich kennenlernen und Fragen zum Musikunterricht stellen“, kommentiert Krampl zufrieden den Tag.

Gitarrenlehrer Andreas Wallner erklärt Paul Burghauser, wie eine E-Gitarre funktioniert. Foto: Mario Pichler, Mario Pichler

