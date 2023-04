„Wer früh liest, wird später schlau“ lautet das Motto in Ebergassing

Kindergarten 2 und Mittelschule beim Vorlesen Märchenbuch Foto: Gemeinde Ebergassing, Gemeinde

Therapiehündin Kia mit Petra Mahel Foto: Gemeinde Ebergassing, Gemeinde

Als „Kinder- und Familienfreundlichen Gemeinde“ wird die Gemeinde im Juni eine Auszeichnung überreicht bekommen. Der Wunsch nach Leseförderung kam von der Bürgerbeteiligung von Schulen und Kindergärten. Mit dem Projekt Buchstart ist die Leseförderung für die Jüngsten bereits erfolgreich angelaufen. Seit dem Jahr 2022 stellt die Gemeindebücherei jedem Neugeboren eine kostenlose Buchstarttasche voller Überraschungen zur Verfügung.

Nun soll erstmals eine Veranstaltung mit dem Schwerpunkt „Lesen“ stattfinden - und zwar am 22. April ab 9 Uhr im Volksheim. Die Veranstaltung trägt den Titel „Tag des Lesens“ und ist für jede Altersgruppe. Das Motto lautet „Wer früh liest, wird später schlau!“, denn regelmäßiges (Vor-)Lesen fördert die Vorstellungskraft und regt die Fantasie an. Man entwickelt einen großen Sprachschatz, lernt schnell flüssig lesen und auch schreiben. „Wir haben deshalb ortsansässige Autor/innen eingeladen, ihre Bücher zu präsentieren. Unsere Kindergärten, Schulen und der Hort zeigen, wie in den Betreuungs- und Bildungseinrichtungen gelesen wird und die Gemeindebücherei, Vereine und Bürger/innen laden zum Kauf von Büchern, Comics & Mangas und nützlichen Leseartikeln ein. Die Therapiebegleithündinnen werden als Zuhörer für die Kinder zur Verfügung stehen“, so Karin Sieberer von der Gemeinde im NÖN-Gespräch.

