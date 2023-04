„Wer früh liest, wird später schlau“ lautete das Motto in Ebergassing

„Wer früh liest, wird später schlau“ - so lautete das Motto am Samstag in Ebergassing. Anlass war der „Tag des Lesens“ der Gemeinde, zahlreiche Kinder kamen deshalb mit ihren Eltern ins Volksheim. So konnte beim Bücherflohmarkt nach einem passenden Buch gestöbert werden oder man informierte sich auf Infotafeln über das Lesen. Natürlich wurde auch gelesen, etwa in einem Nebenraum mit den zuhörenden Therapiehunden.

Unter den Ausstellern waren auch die beiden Buchautoren Margit Fensl aus Wienerherberg und Johann Allacher aus Ebergassing. „Ich schreibe vorwiegend Krimis und arbeite gerade an meinem vierten Buch. Weiters habe ich gerade ein Buch in Arbeit, es handelt sich um die Einblicke in die Wiener Seele, wo ich im Wiener Dialekt schreibe und erzähle. Leider habe ich noch keinen Verlag dazu und daher weiß ich leider nicht wann es erscheinen wird“, erzählt Johann Allacher. Laut den Ausstellern war die „Tag des Lesens“-Premiere ein voller Erfolg.

