Der ungarische Staatsbürger soll im Jahr 2015 in einem Abbruchhaus in Himberg (Bezirk Bruck) seine Mitbewohnerin erstochen haben. Schon im April 2016 war der Beschuldigte wegen Mordes an seiner damaligen Lebensgefährtin zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Schauplatz der Bluttat war ebenfalls das Himberger Objekt gewesen.

Die skelettierte Leiche der toten Mitbewohnerin - einer 38-jährigen Slowakin - wurde am 29. Oktober 2018 bei Entrümpelungsarbeiten in dem Abbruchhaus entdeckt. Der in der Strafanstalt Stein einsitzende 57-Jährige teilte den Ermittlern im November des Vorjahres mit, die Frau Ende Mai 2015 getötet und mit Müllsäcken abgedeckt zu haben.