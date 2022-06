Team-Wettbewerb Großer Andrang beim Takeshi-Sommerevent

Lesezeit: 3 Min BW Brigitte Wimmer

D as ultimative Outdoor-Spielefest feierte heuer seinen 21. Geburtstag im Sommerbad Schwechat. Dazu meldeten sich mehr Teams als je zu vor! Ein Rekord: Am Dienstag standen 17 Gruppen am Start des Wettbewerbs.